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三峽3死車禍畫面瘋傳！萬秀孫喊話「別再轉發」：對家屬是二次傷害

記者劉宛欣／綜合報導

新北市三峽區19日下午發生重大死亡車禍，78歲高齡余姓駕駛突然暴衝，在北大國小附近衝撞學生與路人，造成3死12傷悲劇。事發當下的畫面，經由社群、論壇迅速擴散，引發社會討論的同時，也有不少人提出疑慮，「萬秀洗衣店」的萬秀孫張瑞夫20日便發文呼籲，希望網友們不要再轉發相關影片、急救畫面，認為是對家屬的二次傷害，並且憾事也不該拿來成為奪眼球工具。

▲張瑞夫。（圖／翻攝自張瑞夫Instagram）

▲張瑞夫呼籲別再轉發事發畫面。（圖／翻攝自張瑞夫Instagram）

張瑞夫於20日在Instagram上以黑底白字發文，懇切呼籲大眾停止轉傳事故影片。他表示，從事件發生到隔日，不斷被推播來自各方的影片與急救畫面，心中感到萬分沉痛。他直言，「每一次轉發對家屬都是一次傷害，而悲傷更不該成為增長社群數據的眼球獵物」，希望大家能換個角度看待這場悲劇。

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▲張瑞夫。（圖／翻攝自張瑞夫Instagram）

▲張瑞夫貼文。（圖／翻攝自張瑞夫Instagram）

張瑞夫也在貼文中提出具體建議，如果真的希望分享關於這起事件的內容，不妨聚焦在那些充滿人性光輝的瞬間。例如，「盡力的導護老師、暫停拍攝伸出援手的記者」，還有那些在混亂現場中協助維持秩序、默默幫助他人的民眾。他認為，與其一再流傳令人不安的撞擊畫面，更應該讓社會看到彼此守望相助的溫暖。他寫道：「只願未來不再有這樣的悲劇，也願我們看見的不只是事故，而是彼此守護的溫度與行動。」最後提醒，「真正該被傳遞的，是善與希望」，一句話點出網路使用者的責任與同理心。

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