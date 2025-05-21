家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

▲Andy日前接拍手遊廣告，他在控訴前女友家寧一家之後，贏了人氣還有捐款進帳，但也開始招來黑料。（翻攝自Andy IG）

圖文／鏡週刊

網紅情侶「眾量級」分手後，由於Andy控訴前女友家寧還有她的一家人，因而獲得廣大同情。而一路挨打的家寧，雖然始終未公開對Andy口出惡言，不過風向已經逐漸轉變，開始有挺家寧的聲音出現，本刊更從家寧的友人口中獲悉，其實家寧手上握有Andy不忠證據，只是礙於控制狂的媽媽至今不願出手。

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既然如此，為何家寧始終不願意拿出所謂的「證據」？友人表示，「因為現在家寧的所有事情都還是被她媽媽控制，出門、交友都被限制，她不想要因此成為媽媽的工具或是武器。」

▲過往「眾量級」的Andy（左）、家寧（右）是百萬YouTuber，情侶相處日常極為圈粉，但被爆其實各有其他曖昧對象，女方甚至還有沒拿出手的男方證據。（翻攝自眾量級IG）



▲本刊收到黑函，直接指控Andy交往期間出入聲色場所，一邊護航家寧，還要索討提供消息的報酬消息。（讀者提供）



另有認識Andy和家寧的共同友人向本刊透露，Andy在跟家寧分手之後露出本性，並用「玩翻了」形容他的私生活。難怪本刊之前收到有爆料者兜售Andy的黑函，控訴他在與家寧交往期間出入聲色場所。

▲家寧透過自己的頻道道歉。後續友人為她抱屈是因受媽媽控制，導致一切失控。（翻攝自秘月期POPOO YouTube）



▲遭Andy控訴之後，家寧出庭應訊面對媒體，彎腰道歉彎得非常低。（翻攝自鏡新聞）



爆料人特地標出影片的4大重點，刻意營造出內幕重重的氛圍，兜售文案寫得非常賣力，包括「頻繁出入聲色場所，生活品質與現狀矛盾」「特定場所的選擇，是否另有隱情？」「幣圈人脈的交集，是否涉及潛在的負面事件？」「感情狀況的疑點，是否與其私生活有關？」疑問句連發，在在都導向Andy的公眾形象與真實人生的巨大落差。



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