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剛被拍「醉貼李聖傑」夏宇禾爆復合！直擊Gino進香閨…經紀人回應了

舊情綿綿1／才否認復合⋯GINO貼心幫忙夏宇禾　開車進入女方住處

▲夏宇禾開車帶著狗前往羽球館，狗狗調皮她還作勢要訓斥一番。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

「GINO」蔡東威與小13歲的夏宇禾在2023年時爆出6年情斷，之後GINO被時報周刊CTWANT直擊與一名女子過從甚密，夏宇禾也被拍到在大街上「醉貼」大她21歲的李聖傑，但他們都不認有新戀情。上月這對堅稱自己單身中的「舊情侶」被民眾爆料一起用餐，似乎舊情復燃，但GINO否認，不過本刊日前再度直擊GINO開車出入夏宇禾的住處，兩人真實關係究竟為何令人相當好奇。

舊情綿綿1／才否認復合⋯GINO貼心幫忙夏宇禾　開車進入女方住處

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▲到達地點後，夏宇禾將車子停在GINO的車旁先推著狗狗進球場，GINO則慢一步進去。（圖／本刊攝影組）

舊情綿綿1／才否認復合⋯GINO貼心幫忙夏宇禾　開車進入女方住處

▲打完球後夏宇禾、GINO、琳妲等人先後離場。（圖／本刊攝影組）

5月8日下午2點出頭，夏宇禾開車出門直奔新北市汐止區的羽球館，廣大的停車場空位很多，而夏宇禾選擇將車停在一輛白色BMWI8旁，原來這輛車子是GINO的新車。拿了球具後，她推著2隻愛犬進球館打球，當天除了關係不明的兩人外，還有吳心緹、琳妲和胡恩寧等男女共8人。

舊情綿綿1／才否認復合⋯GINO貼心幫忙夏宇禾　開車進入女方住處

▲夏宇禾手上又抱狗又拎了許多東西，GINO貼心幫忙她放東西。（圖／本刊攝影組）

舊情綿綿1／才否認復合⋯GINO貼心幫忙夏宇禾　開車進入女方住處

▲GINO和夏宇禾兩人靠得很近在車邊一直講話。（圖／本刊攝影組）

傍晚5點14分，球敘結束，大夥兒先後走出球館，而整場的焦點自然都落在GINO和夏宇禾身上，夏宇禾推著狗推車又背著球具，看來有些手忙腳亂，GINO見狀先將自己的球具放上車，接著立刻幫女方忙，夏宇禾給GINO錢，讓GINO到繳費機幫忙繳費。

舊情綿綿1／才否認復合⋯GINO貼心幫忙夏宇禾　開車進入女方住處

▲GINO幫手忙腳亂的夏宇禾到繳費機繳費。（圖／本刊攝影組）

舊情綿綿1／才否認復合⋯GINO貼心幫忙夏宇禾　開車進入女方住處

▲牽車過程中GINO一直幫夏宇禾抱著狗。（圖／本刊攝影組）

其他人都陸續離開了，兩人還沒忙完，當夏宇禾撿拾完狗大便，GINO則到自己車上拿來濕紙巾擦拭，在夏宇禾拿裝著狗屎的袋子到垃圾桶丟時，GINO接手幫忙將女方的球具放上車並照顧對方的愛犬，最後所有東西都處理妥當，還等女方上車，自己才上車各自駕車離去，一連串合作無間的配合，呈現出兩人完美的默契和對彼此的熟悉。

舊情綿綿1／才否認復合⋯GINO貼心幫忙夏宇禾　開車進入女方住處

▲確認夏宇禾都處理好可以開車了GINO才離開。（圖／本刊攝影組）

舊情綿綿1／才否認復合⋯GINO貼心幫忙夏宇禾　開車進入女方住處

▲雖然否認復合，但本刊又拍到GINO的車子進出夏宇禾住處。（圖／本刊攝影組）

其實上月就有民眾爆料，稱直擊GINO與夏宇禾一起吃晚餐，似乎舊情復燃，不過當時GINO在臉書「還原真相」，表示那天夏宇禾帶著狗跟張家瑋約吃飯，自己因為要拿東西所以出現在現場，閒聊約10分鐘後就離開，並說：「ㄧ切都可以跟店家調監視器，我歡迎『讀者』對質，也辛苦媒體大哥大姐，職責所在，我懂，公眾人物需要接受公審，我沒話說！但是要被斷章取義的任人宰割，至少給我們說話的權利，就這樣，簡單，清楚，現實回歸了。」

舊情綿綿1／才否認復合⋯GINO貼心幫忙夏宇禾　開車進入女方住處

▲有民眾目擊GINO與夏宇禾共進晚餐，疑似復合，GINO稱還原共進晚餐的真相，之後也在活動中表示兩人各自有各自的問題，緣份到了所以分手。（圖／翻攝自GINO、夏宇禾臉書）

雖然GINO否認與夏宇禾復合的消息，卻被本刊拍到在「羽球之約」時兩人互動親密，此外，前一天（7日）的下午4點20分，本刊也直擊GINO開著另一輛廂型車，直接進出女方住處的地下停車場，讓兩人關係又一次顯得撲朔迷離。

關於GINO開車進出夏宇禾家，GINO的經紀人回應：「宇禾如果工作或私事出遠門，會請Gino或張家瑋幫忙照顧狗，Gino開到她家地下室就是接狗方便。」至於夏宇禾與粉衣男的關係為何？本刊詢問她的經紀人，但在截稿前未得到回應。

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