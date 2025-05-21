汪小菲二婚感性發文！　「謝謝老婆愛北京」Mandy 4點完美融入

記者張筱涵／綜合報導

藝人汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）於2024年完成結婚登記，時隔一年，兩人於5月17日在北京郡王府酒店舉辦一場極具東方古典風格的豪華中式婚禮，邀請家人與摯友一同見證幸福時刻。

▲汪小菲和Mandy於17日舉行婚禮。（圖／翻攝自小紅書／汪小菲）



汪小菲在婚禮圓滿落幕後，更新由一連串側拍照組成的影片，透過社群發文致謝：「家門口的中式溫馨婚禮，家人和摯友的聚會。謝謝老婆愛北京，適應這裡的天氣，適應我的脾氣，適應我的朋友，適應這裡的茅台。」

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婚禮以濃厚中國文化元素為主軸，新人特別準備了以中國結裝飾的婚禮小禮物，內含寶格麗（Bvlgari）產品與古瓷瓶，象徵吉祥與富貴，致贈所有到場的賓客，展現心意與品味。

現場布置與服裝選擇也極具東方韻味。馬筱梅以一襲紅色中式旗袍亮相，旗袍上綉有金色龍鳳圖騰，華麗中展現優雅姿態，汪小菲則穿著黑色中式禮服，胸前同樣有金龍刺繡，兩人與雙方父母合影時笑容滿面，場面溫馨動人。

▲汪小菲和Mandy婚禮相當熱鬧。（圖／翻攝自小紅書／汪小菲）



▲汪小菲和Mandy婚禮換了3套服裝。（圖／翻攝自小紅書／汪小菲）

在古色古香的園林中，新人牽手漫步，背景為亭台樓閣與綠意盎然的樹景，馬筱梅手持繡花團扇，與旗袍上的金龍相互輝映，兩人舉止親密，滿溢甜蜜氣息。婚禮高潮還包括精彩的舞龍表演，兩條金黃色巨龍隨著鼓聲翻騰於傳統建築前，營造出熱鬧喜慶的節日氛圍，彰顯東方婚禮的熱烈祝福。

不只中式，黑白照片中汪小菲換上西裝站在婚禮現場中央，背後是笑聲不斷的賓客，現場互動氣氛熱烈；另一張畫面中，新人站在滿布花卉裝飾的庭院中，馬筱梅換上白色婚紗、披上頭紗，與穿著黑色西裝的汪小菲深情對望，在古典建築襯托下，展現融合中西文化的浪漫意境。最後一幕則是兩人漫步於傳統石橋之上，庭院池水環繞，古建築倒映其中，畫面如詩如畫，散發著沉靜而典雅的中國美學。