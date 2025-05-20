S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

記者孟育民／台北報導

大S過年期間驟逝於日本，一雙子女由前夫汪小菲照顧。大S的母親黃春梅（S媽）曾表示，汪小菲未向她告知孫子女的動向，甚至不讓她去探望，卻遭狗仔葛斯齊公開反駁，指控S媽封鎖汪小菲「惡人先告狀」。不過汪小菲與S家的事又掀熱議，如今有大陸博主外流疑似S媽和馬筱梅（Mandy）的對話，S媽原本先是祝福兩人新婚，下秒性情大變向汪小菲討錢。對此，S媽也回應了。

▲S媽不忍揭討錢內幕。（圖／翻攝自S媽臉書）

一名大陸博主貼出疑似S媽和馬筱梅的對話，婚禮前夕馬筱梅向S媽澄清並沒有不讓她見孫子，認為中間可能有些誤會，隨後S媽則回「明天有喜事忙著，有空再說，祝福你們幸福美滿」，並拜託夫妻倆多費心照顧小孩。不料隔天清晨，S媽突然態度180度大轉變，突丟出汪小菲車子照片，並說：「恭喜新婚，舊車可以趕快拿錢來換嗎？老公欠的錢賴著不還嗎？要多久。」

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▲S媽向汪小菲討債。（圖／翻攝自八圈李元芳微博）

根據《三立新聞網》報導，S媽無奈回應：「講不完，欠錢不還，煩，我家地下室還佔一個車位，每天看就心煩！」對此馬筱梅則表示不解S媽為何不請律師來處理。

▲該台車正是大S去年法拍汪小菲的ASTON MARTIN跑車。（圖／記者邱中岳攝）

事實上，大S生前控汪積欠1200萬餘元費用，向法院聲請強制執行獲准，北院在去年10月也將汪名下的雙門跑車Aston Martin Vanquish進行法拍投標，起標價125萬，但現場只有一人投標，且標到150萬後即不願再加價，最終因未達底價只好宣布流標，此輛車目前只能放在S媽要價2億的「國家藝術館」，還要霸佔一個車位，讓S媽看了心煩。