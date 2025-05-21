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金賽綸18歲交往對象「是年長偶像」！　他曝爆料原因：別肉搜

記者張筱涵／綜合報導

南韓女演員已故金賽綸生前情史再添新章，今（21日）被爆於2018年前後曾與一位年長的知名偶像成員交往，而此段戀情時間點與家屬早前主張她與演員金秀賢自2015年至2021年交往的說法產生矛盾。

▲▼ 公司怒控「金賽綸阿姨只是媽媽友人」　承認照片是真的：金秀賢反覆遭傷害。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

▲金秀賢和金賽綸。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

據韓媒《MoneyToday》報導，金賽綸與該位偶像A某於2018年左右開始交往，2019年初短暫分手後，兩人於2022年初至中期重新聯繫，當時正值金賽綸因酒駕風波陷入輿論低潮。消息指出，A某甚至在金賽綸經濟困難時借出大筆資金協助，兩人的關係並非秘密，金賽綸曾向友人坦率介紹對方為男友，直到2023年初才正式分手，但兩人直至去年仍保持聯絡。

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演藝圈相關人士受訪時表示：「即使分手後，金賽綸與A某仍以朋友身分見面，提及這段關係，僅是為了釐清與金秀賢交往的時間軸，不希望對A某進行無端的人肉搜索。」儘管坊間一度傳出金賽綸的前任男友中有7人男團成員，但該傳聞已被證實與事實不符。

金賽綸家屬今年3月透過YouTube頻道《橫豎研究所》公開表示，金賽綸自2015年國中三年級起，與金秀賢穩定交往至2021年7月，並公開一則據稱為金賽綸生前發給友人的簡訊作為證據。

然而此說法隨即遭質疑。根據報導，金賽綸於2016年與2018年均有其他戀情紀錄，2019年起與偶像A某交往，2021至2022年間則與歌手WOODZ（本名曹承衍）有情感連結；金秀賢方面也有類似情況，他在2016至2019年間曾與一位偶像出身的女演員穩定交往。

針對簡訊內容，金秀賢方嚴正否認曾發送類似訊息。據悉，該簡訊中疑似金秀賢的男子曾寫道：「妳什麼時候可以抱著我睡？」以及「就算妳親我我也不會知道」，對此，金秀賢經紀公司強調：「我們從未發過這樣的訊息，這可能是第三方冒名，或是內容遭到變造。」

金秀賢方面也曾要求家屬提供透過數位鑑識取得的原始數據以釐清真相，但至今尚未收到回應。此外，家屬釋出的金賽綸與金秀賢合照，多為2019年後金賽綸成年後拍攝；即使有傳出2018年在金秀賢家中拍攝的「辣炒雞湯影片」，也被指出當時還有其他人在場，並非兩人獨處。

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