家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

▲家寧透過自己的頻道道歉。後續友人為她抱屈是因受媽媽控制，導致一切失控。（翻攝自秘月期POPOO YouTube）



圖文／鏡週刊

對照家寧成為人人喊打的過街老鼠，甚至一家人都遭到司法調查，網友們的正義為Andy出了一口惡氣。只是本刊後續聯繫多位熟知內情的網紅，雖然多數都不願對此事表達意見，但有創作者友人終於露了口風說道：「其實家寧手上有Andy不忠的證據，而且有很多。」一席話完全顛覆Andy目前在眾人前的形象。

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於是在種種考量下，選擇了沉默。該名友人甚至還強調：「我們這些身邊的人，都知道家寧原諒了Andy很多事情，包括好幾次犯錯，但家寧選擇不傷害Andy，寧可自己受傷。」

無獨有偶，本刊另從圈內的其他消息管道得知，家寧確實有向周遭朋友訴苦，關於Andy在交往期間劈腿一事最終導致分手。由此也可得知，家寧雖然對外放出自己遭到背叛的風聲，只是當時同情Andy的聲浪太過巨大，加上家寧手上證據不肯曝光，所以她跟她的家人一路炎上，沒人願意幫忙滅火。

▲家寧的媽媽（左）出庭應訊，她被爆控制家寧，導致如今難以挽回的貪婪形象。（翻攝自鏡新聞）



另外有個消息來源之前曾向本刊獨家透露，和家寧一起參加過心靈課程，因此也聽過家寧自述的種種委屈，「家寧也有跟Andy一起，跟她媽媽討錢，但她媽媽不給，家寧一直都被她媽媽控制，搞到她自己後來生病，要去參加心靈課程！」

該名友人解釋，無法直接聯繫家寧，是因家寧的通訊方式都得由她母親過濾，「家寧也是受害者，但她什麼都不能說，一邊是媽媽、一邊是男友，她要怎麼辦？她只能選擇自己扛！」該名友人甚至邊哭邊說：「我難過的是家寧的人生已經被毀掉了，好難過喔，怎麼會有這麼笨的女生…」



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