Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

▲Andy出面控訴前女友家寧一家，對方雖然反擊但於事無補，還遭新北地檢列為被告，調查是否逃漏稅。（圖／翻攝自Andy老師 YouTube）

圖文／鏡週刊

如此看來，Andy（王崇睿）與家寧（張家寧）這對網紅情侶都曾在人前隔空控訴彼此，八卦才會因此擴散。只是另有一說，家寧一直都在懷疑Andy，只是目前有的材料沒能出手。友人義憤填膺地表示，「Andy就這樣把家寧毀了，這真的出手太重。」

日前兩人的分手擂台告一段落，讓他從悽慘落魄的苦情男主角翻身成功，不僅YouTube頻道衝上242萬人訂閱，還被估算出可直接空降創作者收入排行榜亞軍，成為今年上半年的社群流量之王。

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▲Andy控訴家寧一家之後得到外界同情，除了社群全面漲粉，也收到逾800萬元的律師費贊助。（圖／翻攝自Andy IG）

▲3月底時，Andy（左）被直擊攜帶大量資料現身調查局。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

不僅如此，Andy還接下手遊代言、演唱主題曲，已經搬離簡陋小套房。另有統計，Andy光靠著網紅與民眾所捐的律師贊助費就高達800萬元，就算被平台抽3成，數字仍很可觀，前男友復仇記故事相當勵志。只是除了Andy遭疑劈腿，據傳家寧也不遑多讓，交往期間有傳跟第三者曖昧。

▲Andy（右）、家寧（左）合作拍片後才在一起，家寧被爆當時另有男友但卻劈腿。（圖／翻攝自眾量級IG）

黑料排山倒海襲來，只是隨後Andy本人也僅在社群限時動態宣布自己要去環島，被外界解讀為「懶理黑料」「心情不受影響。」對照之前強硬反擊，如今竟選擇冷處理，令人覺得其中應該有詭。



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