Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

▲之前Andy曾和一樓（右）拍情侶影片，比如打領帶、一起刷牙、做菜、按摩等，甜蜜過程成為拍片題材。（圖／翻攝自Andy IG）

圖文／鏡週刊

尤其Andy的經紀人兼新女友「李女」，也不是個簡單的狠角色，過往感情生活精彩，身邊親近的異性為了她也都非常願意付出。

早前曾有爆料指稱，Andy和現任李姓經紀人兼新女友交往，並且入住北市信義區豪宅，質疑他賣慘。更收到電視台主播起底李女的來歷，稱她並非報導所稱是富家女，原本在Dior專櫃當櫃姐，之後轉任記者。「她一直都有很多追求者，我們都覺得Andy完了！」據悉，李女有任前男友是某主播的男性友人，最後把對方給傷透了心。

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▲除了拍片，Andy常上社群分享生活。本刊之前報導Andy的各種傳言，但他與經紀人都懶得處理，還公開了要環島的決心。（圖／翻攝自Andy IG）

與此同時，Andy針對家寧的毀滅式爆料，就被懷疑是遭到李女一手操控，知情人士語帶不屑地說道：「Andy沒那麼無辜，沒那麼深情啦！」另外也有友人觀察，一直以來Andy其實沒啥事業心與頭腦，要不是家寧積極經營，「眾量級」也不會那麼成功；如今「賣慘」成功，也是李女的功勞。

▲Andy除了自己被爆黑料，就連傳聞中的新歡也被傳很不簡單，兩人都有江湖祕辛。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

▲之前Andy老師駁斥住豪宅、擁新歡傳言，但仍有消息人士一口咬定有名「李女」在背後操控。（圖／翻攝自Andy老師 YouTube）

只是對於許多反撲內容，Andy的經紀人對外回應：「Andy老師已於先前澄清影片中清楚說明立場，針對不具名人士與黑函的相關爆料，我們不再做任何回應，謝謝關心。」





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