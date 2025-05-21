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IU生日未見李鍾碩！認愛3年又被傳分手　雙方友代澄清：他們很穩定

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣歌手IU（李知恩）與演員李鍾碩（李鐘奭）近日再度被傳出分手消息。對此，雙方親近人士21日幫忙澄清。

外送稿用　▲▼IU,李知恩,李鍾碩,李鐘奭。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、jongsuk0206）

▲IU和李鍾碩穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、jongsuk0206）

近日有網友在論壇上曝光IU生日當天與BTS成員V在由名廚安成宰的高級餐廳「Mosoo」共進晚餐的照片，引發熱議。部分網友質疑IU生日當天未與男友李鍾碩同行，反而與V見面，加上她當日上傳的社群貼文中，僅見姜漢娜、李珠英等好友身影，未見李鍾碩，引發分手猜測。

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不過實情已經澄清。該聚餐其實是IU為去年發表的歌曲〈Love Wins All〉所舉辦的MV團隊聚會，V是因為是MV男主角而出席，且他是零遮掩地直接出席，並非外界所猜測的秘密約會。據韓媒《體育朝鮮》報導，雙方的親近人士也表示「他們穩定交往中」。

IU與李鍾碩自2022年12月公開戀情以來，感情一直穩定發展。李鍾碩當時在年末頒獎典禮上公開表白，兩人也大方承認彼此戀人關係。雖然兩位皆為韓國頂級明星，對私生活保持低調，但戀情仍難免受到外界關注與揣測。

去年曾出現第一次分手傳聞，後來李鍾碩與摯友申載河一同前往IU的演唱會，間接打破謠言。今年2月，中國社群也再次流出IU因在食指戴戒指而疑似分手的傳言，不過他們只是相當低調，IU在《苦盡柑來遇見你》被問到男友時，也是妙回：「我知道他很忙，可能還沒有看劇。《苦盡柑來遇見你》今天才結束宣傳期，我現在心裡只有寬植，只知道寬植，也許明天（聊男友的話題）應該沒關係。」

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