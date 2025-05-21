再掀搶票潮！　BLACKPINK全新世巡「瘋傳10月高雄世運」

記者張筱涵／綜合報導

BLACKPINK年初宣布今年將舉行世界巡迴演唱會《DEADLINE》，確定從高陽體育館開跑，將會有9站的演唱會，令人驚喜的是，台灣場被爆將在10月舉行。

▲BLACKPINK傳將再來高雄開唱。（圖／翻攝自Instagram／blackpinkofficial）



BLACKPINK將以7月5、6日的高陽演唱會作為起跑，正式展開2025年世界巡迴演唱會，接著分別到洛杉磯SoFi體育場（7月12、13日）、芝加哥軍人球場（7月18日）、多倫多羅渣士中心（7月22、23日）、紐約花旗球場（7月26、27日）、巴黎法蘭西體育場（8月2、3日）、米蘭IPPODROMO SNAI LA MAURA（8月6日）、巴塞隆納莫祖錫奧林匹克體育場（8月9日）、倫敦溫布利球場（8月15、16日）。

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值得注意的是，在倫敦結束後，一直要到2026年1月16、17、18日才會再到東京巨蛋開唱，而據《鏡報》報導，台灣站將會在10月舉行，場地即為上次她們也來到的高雄世運主場館。想必如果成真，這次又會引起一陣熱烈的搶票潮。





▲BLACKPINK 2025世巡場次。（圖／翻攝自X／BLACKPINK）