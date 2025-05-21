棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

▲威廉返回台灣後，遭到上銬送往地檢署，而後以50萬元交保。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

男星威廉涉嫌偽造病歷逃兵，不只個人節目全數腰斬，連所屬男團「Lollipop棒棒堂」也遭殃。據傳，簽下他們的TVBS已腰斬第2季《來吧！哪裡怕》的計畫，甚至仿照Energy重組、辦演唱會勾起回憶殺的構想，一併喊卡；畢竟除了威廉，其他團員也幾乎都未服兵役，與其砸大錢投資未爆彈，不如大踩剎車、停下預計執行的事業藍圖，整團打入冷宮或者乾脆直接放生。

威廉和其餘Lollipop棒棒堂成員敖犬、小煜、阿緯、小杰與王子，睽違15年後重新聚首主持的《來吧！哪裡怕》，不僅收視奪冠，更在對岸影視平台豆瓣網打入熱門榜單，TVBS極度看好他們合體的潛力，有望續攻海外市場。

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▲威廉（右一）和Lollipop棒棒堂成員，在15年後合體推出綜藝《來吧！哪裡怕》，獲得成功反響，如今卻因威廉逃兵被逮，全團恐怕都被放生。左起為小煜、小杰、阿緯、敖犬與王子。（圖／鏡週刊提供）

TVBS不僅簽下棒棒堂團體經紀約，更規劃了大型演唱會，以及《來吧！哪裡怕》第二季，期待能和Energy一別苗頭。如今威廉被逮，計畫全部喊卡，投資也縮手，TVBS空轉了一圈成為最大苦主；尤其Lollipop這6人竟然幾乎都沒當過兵，阿緯、敖犬與小煜皆以「脊椎問題」為由免役，小杰則是「家族性遺傳疾病」。

▲威廉在綠島錄製節目時遭檢警調查，先去綠島警局到案後，返回台灣。（圖／翻攝自威廉臉書）

至於王子的狀況仍未明朗，經紀公司也不願對外回應，因此棒棒堂全團的兵役問題也引發大眾質疑，這讓TVBS想來就心慌；雖然電視台對外宣稱將會清查兵役問題，但據悉，這6棒可能全部被放棄，威廉一人連累全團。

▲Lollipop棒棒堂原本預計推出大型演唱會及前往海外發展，現在恐胎死腹中。（圖／翻攝自威廉臉書）

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