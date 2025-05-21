ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

閃兵害慘棒棒堂／威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

▲威廉返回台灣後，遭到上銬送往地檢署，而後以50萬元交保。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

男星威廉涉嫌偽造病歷逃兵，不只個人節目全數腰斬，連所屬男團「Lollipop棒棒堂」也遭殃。據傳，簽下他們的TVBS已腰斬第2季《來吧！哪裡怕》的計畫，甚至仿照Energy重組、辦演唱會勾起回憶殺的構想，一併喊卡；畢竟除了威廉，其他團員也幾乎都未服兵役，與其砸大錢投資未爆彈，不如大踩剎車、停下預計執行的事業藍圖，整團打入冷宮或者乾脆直接放生。

威廉和其餘Lollipop棒棒堂成員敖犬、小煜、阿緯、小杰與王子，睽違15年後重新聚首主持的《來吧！哪裡怕》，不僅收視奪冠，更在對岸影視平台豆瓣網打入熱門榜單，TVBS極度看好他們合體的潛力，有望續攻海外市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

閃兵害慘棒棒堂／威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

▲威廉（右一）和Lollipop棒棒堂成員，在15年後合體推出綜藝《來吧！哪裡怕》，獲得成功反響，如今卻因威廉逃兵被逮，全團恐怕都被放生。左起為小煜、小杰、阿緯、敖犬與王子。（圖／鏡週刊提供）

TVBS不僅簽下棒棒堂團體經紀約，更規劃了大型演唱會，以及《來吧！哪裡怕》第二季，期待能和Energy一別苗頭。如今威廉被逮，計畫全部喊卡，投資也縮手，TVBS空轉了一圈成為最大苦主；尤其Lollipop這6人竟然幾乎都沒當過兵，阿緯、敖犬與小煜皆以「脊椎問題」為由免役，小杰則是「家族性遺傳疾病」。

閃兵害慘棒棒堂／威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

▲威廉在綠島錄製節目時遭檢警調查，先去綠島警局到案後，返回台灣。（圖／翻攝自威廉臉書）

至於王子的狀況仍未明朗，經紀公司也不願對外回應，因此棒棒堂全團的兵役問題也引發大眾質疑，這讓TVBS想來就心慌；雖然電視台對外宣稱將會清查兵役問題，但據悉，這6棒可能全部被放棄，威廉一人連累全團。

閃兵害慘棒棒堂／威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

▲Lollipop棒棒堂原本預計推出大型演唱會及前往海外發展，現在恐胎死腹中。（圖／翻攝自威廉臉書）

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多鏡週刊報導
閃兵害慘棒棒堂1／事發當下威廉綠島潛水中　兵荒馬亂朵拉痛哭
閃兵害慘棒棒堂2／電視台力捧當綜藝一哥　威廉4節目遭砍50萬月收飛了
閃兵害慘棒棒堂3／男星沒被調查經紀人大義滅親　檢舉他湊病歷花30萬元閃兵

分享給朋友：

追蹤我們：

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

推薦閱讀

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

陳奕迅20歲愛女確定出道！　經紀公司證實：康堤已加入華納大家庭

陳奕迅20歲愛女確定出道！　經紀公司證實：康堤已加入華納大家庭

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

三峽3死車禍畫面瘋傳！萬秀孫喊話「別再轉發」：對家屬是二次傷害

三峽3死車禍畫面瘋傳！萬秀孫喊話「別再轉發」：對家屬是二次傷害

米奇險遭卡車撞…副駕稱「爸爸年紀大打盹」　氣踹車：累就不該開！

米奇險遭卡車撞…副駕稱「爸爸年紀大打盹」　氣踹車：累就不該開！

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

曾之喬抱3個月愛子現身！「寶寶全身照首曝光」條紋包屁衣超萌

曾之喬抱3個月愛子現身！「寶寶全身照首曝光」條紋包屁衣超萌

何如芸陪家人看病「必穿紅衣」！　親吐原因掀共鳴：確實要轉念看

何如芸陪家人看病「必穿紅衣」！　親吐原因掀共鳴：確實要轉念看

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

陳奕迅20歲愛女確定出道！　經紀公司證實：康堤已加入華納大家庭

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

三峽3死車禍畫面瘋傳！萬秀孫喊話「別再轉發」：對家屬是二次傷害

米奇險遭卡車撞…副駕稱「爸爸年紀大打盹」　氣踹車：累就不該開！

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝
  2. 家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了
  3. 家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次
  4. 金賽綸18歲交往對象「是年長偶像」！　他曝爆料原因：別肉搜
  5. 小孟老師／5月21日星座運勢　水瓶感情回暖
  6. 家寧遭控逃稅「共同友人看不下去」！揭Andy業配黑幕：大家可仔細看
  7. 金馬影帝張震「街頭當義交」民眾目擊！　為愛女放身段當導護爸爸
  8. Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」
  9. Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭
  10. 棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366