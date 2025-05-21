劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星劉詩詩昨日（20）再度被爆與吳奇隆離婚，雙方對外界揣測沒有多加回應，離婚傳聞21日持續是微博熱搜第一的關鍵詞條。

▲劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」。（圖／翻攝自微博）

有娛樂博主選在象徵浪漫的520爆出兩對明星八卦，網友從代稱、表情圖案推測出是指張新成、李蘭迪「確實分手了」，劉詩詩和吳奇隆「確實離婚了」，貼文加上Hashtag「愛人先愛己」、「520快樂，好好搞事業都」。該則貼文目前已經刪除，爆料博主過去時常搶先曝光戲劇選角、戲劇定檔日期等內幕。

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▲爆料貼文以代號聲稱兩對明星分開，一對是張新成、李蘭迪「確實分手了」，另外稱劉詩詩、吳奇隆「確實離婚了」。（圖／翻攝自微博）

而劉詩詩、吳奇隆近年屢次被謠傳婚變，去年（2024）多次開直播爆料兩人婚姻狀況的網紅「王大發」，一邊爆料一邊賣開運串珠，帳號遭平台永久封禁。這次再度有娛樂博主爆料離婚消息，陸網猜測是因為520夫妻沒有互動，加上爆料曝光後，吳奇隆上線微博也沒有回應，劉詩詩微博沒有吳奇隆相關的貼文。但陸網認為只要沒有官宣就不算離婚。眾人議論紛紛讓「曝劉詩詩吳奇隆離婚」的關鍵詞條閱讀量高達1.6億，討論量突破3萬。

▲劉詩詩、吳奇隆離婚傳聞再度登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩、吳奇隆離婚話題閱讀量1.6億。（圖／翻攝自微博）