BLACKPINK Lisa約會LV三公子！零遮掩現身義大利　甜蜜互動全被拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK成員Lisa自爆出與LV集團三公子男友Frédéric Arnault（弗雷德里克・阿爾諾）戀愛後，雙方都沒承認感情，但私下愛得很火熱，不時會被拍到約會直擊照。近日，她赴義大利參加活動，趁著閒暇空擋約會，與緋聞男友弗雷德里克現身海岸邊的餐廳，兩人都沒有戴口罩或嗎子遮演，態度相當大方，直擊照很快就傳遍網路。

▲BLACKPINK Lisa約會LV集團三公子，零遮掩現身義大利。（圖／翻攝自韓網）



Lisa近日被粉絲拍下出現在義大利某間海岸餐廳的約會照，她身旁還坐著男友弗雷德里克，兩人緋聞傳了2年多，感情依舊甜蜜穩定，她穿著一身鵝黃色洋裝、笑得甜美，並未刻意戴墨鏡或口罩，沒有特別在意旁人的視線，兩人都笑得甜蜜，享受著日常約會時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Lisa與LV集團三公子緋聞已經傳了多年。（圖／翻攝自Lisa IG）



事實上，Lisa與弗雷德里克自2023年起爆出緋聞後，雖沒正式認愛，但經常被拍到同遊，日前她前往國際音樂節科切拉演出時，就被拍下站在台下看Jennie演出時，手機背景畫面是弗雷德里克，即使兩人並未承認感情，但手機桌布的細節間接證實了兩人之間的親密關係。

不僅如此，BLACKPINK新一波巡演預計在7月5日於高陽室外體育館開始起跑，這也是團體歷經2年個人solo發展期後，再度合體的演出，目前僅公開北美、歐洲等地，壓軸場則訂於2026年1月18日於日本東京巨蛋落幕。