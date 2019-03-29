楊乃文「歌手2019」節目超傷神　狀態巔峰備戰「屏東三大日」

圖、文／屏東縣政府提供

超夢幻組合！ 萬芳屏東三大日首日壓軸 與「他」合唱愛情限時批

「屏東三大日音樂節」將在四月盛大舉辦，超強卡司在網路上引起熱烈討論，其中搖滾女王楊乃文是在「歌手2019」節目之後的第一次大型戶外演出，而萬芳則要帶來一首首的經典金曲，笑著呼籲90後的幼齒粉絲來聽「新歌」！除此之外，還會精心設計橋段，將與神秘嘉賓合唱愛情限時批！

2019屏東三大日音樂節4/12-14盛大舉行，萬芳和楊乃文將接力擔任壓軸演出，格外令粉絲期待。楊乃文在日前參加「歌手2019」節目，高水準的演出在大陸人氣攀升，參與節目錄影時也盡心盡力，花費很多的心思和體力準備。目前是個人最巔峰狀態，屏東三大日演出將會呈現近來鍛鍊的成果，讓大家看到最好的搖滾女王。

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在復古音樂會「阿姨的少女時代」擔任壓軸的萬芳笑著抗議，節目名稱不應該叫阿姨吧，要叫「小姊姊」才對，因為我跟台下粉絲都不老！她透露其實自己和台下很多婆媽粉絲少女時代聽的歌應該都差不多，所以會挑選鳳飛飛、鄧麗君、蔡琴以及自己的經典歌曲「新不了情」，90後的粉絲，記得來朝聖！萬芳小小透露當天節目有特別設計，將會與神秘嘉賓一起唱經典「愛情限時批」及搭配熱情舞蹈。