巫建和染紅髮搖身一變Bass手　零經驗→登台只花2個月

記者林奕如／台北報導

沉默不多話的巫建和，這回為了緯來電影《綠蝴蝶》Rocker魂上身，還特地為角色染了一頭紅髮，性格活潑許多，劇中擔任Bass手，由導演游翰庭親自一對一指導，導演稱讚：「剛開始還滿擔心，開拍前忽然有一天，我發覺他開關被打開了，後面進步非常快。」巫建和也信心滿滿。

▲巫建和為戲挑戰Bass手。（圖／緯來電影提供）

故事以迷幻搖滾樂為故事發展主軸，眾演員巫建和、謝章穎、王真琳、楊傑宇、李純凱等人從完全沒碰過樂器，但努力挑戰，從到上手、上陣只花2個月時間，巫建和開心說：「第一次嘗試這樣的角色，很新鮮有趣，但導演一開始很擔心我學太慢，每天自己在家勤練一天兩小時，加上每週跟大家一起練團，幸好那檻過了，算過關」。

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▲《綠蝴蝶》開鏡。（圖／緯來電影提供）

近來成為蕭敬騰師弟的謝章穎劇中擔任鼓手，是天生好手「一棒驚人」，打鼓的架式完全不像新手，他逗趣笑說：「我也沒有很擅長這個樂器，就很自然而然打出來就這樣了。」導演稱讚神童，「他非常認真，因為鼓無法自己在家練習，我們租了一個練鼓室讓他練，他能練到附近上下鄰居都認識他，因為他每天堅持練習不間斷。」

▲擔任主唱楊傑宇生日，演員群幫慶生。（圖／緯來電影提供）

片中樂團裡唯一的女生王真琳與李純凱則擔任吉他手，兩人也都是從不會硬練習彈奏，其中王真琳更為了這角色特地去買了一把吉他練習：「身為樂團裡唯一的女生我覺得滿幸福的，就算彈錯大家也都很包容，除了狂練沒有捷徑」。同樣是吉他手的李純凱也說：「我不會看譜，都是硬記指法，並且把影片錄下回家練習」。擔任主唱楊傑宇則是每天聽主題曲創作者的唱腔，試圖把迷幻的搖滾曲風完美詮釋，昨是他30歲生日，劇組跟經紀人準備生日蛋糕替他慶生，還沒許完願蠟燭卻已熄滅，謝章穎只好拿著打火機充當燭火讓他吹。