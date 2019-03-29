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最毒小三被抓！「囚犯編號」藏彩蛋　王宇婕《炮仔聲》爆雷…網全爽翻

記者潘慧中／綜合報導

本土劇《炮仔聲》播出以來討論度不斷，王宇婕飾演的「最毒小三」妍熙為了愛情，想出各種惡毒手段除掉絆腳石，甚至拿石灰灑向吳婉君飾演的「正宮」家雯，造成對方失明，幸好老天有眼，她的罪證終於被發現，從醫院千金淪為階下囚，「囚犯編號」卻意外藏有爆笑彩蛋。

▲▼王宇婕《炮仔聲》爆雷…網全爽翻。（圖／翻攝自Facebook／王宇婕）

▲▼王宇婕在這齣戲中讓觀眾氣得牙癢癢。（圖／翻攝自Facebook／王宇婕）

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▲▼王宇婕《炮仔聲》爆雷…網全爽翻。（圖／翻攝自Facebook／王宇婕）

畫面中，可以看到王宇婕被關進大牢，不再穿著以往的華服，而是換上灰色囚服，披頭散髮的落魄模樣讓不少網友直呼：「大快人心！」但有眼尖劇迷發現，她的囚犯編號似乎故意設計成8787，正好是「北七北七」的諧音，超貼切號碼讓人拍手叫好。

▲▼王宇婕《炮仔聲》爆雷…網全爽翻。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇-炮仔聲）

▲▼王宇婕的囚服編號藏亮點。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇-炮仔聲）

▲▼王宇婕《炮仔聲》爆雷…網全爽翻。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇-炮仔聲）

王宇婕事後也在臉書曬出身穿囚衣的照片，她伸手指著「8787」的編號說：「這號碼…好適合妍熙，監獄時尚服！」看到有網友說邊看電視邊罵妍熙，她也不介意笑回：「成功被人討厭了！」有劇迷說她實在演得太壞，她也悄悄透露接下來的劇情走向，「放心…之後妍熙被整…妳會舒服一點。」

▲▼王宇婕《炮仔聲》爆雷…網全爽翻。（圖／翻攝自Facebook／王宇婕）

▲王宇婕事後自嘲：「這號碼…好適合妍熙！」（圖／翻攝自Facebook／王宇婕）

▲▼王宇婕《炮仔聲》爆雷…網全爽翻。（圖／翻攝自Facebook／王宇婕）

▲▼王宇婕在留言串爆雷。（圖／翻攝自Facebook／王宇婕）

▲▼王宇婕《炮仔聲》爆雷…網全爽翻。（圖／翻攝自Facebook／王宇婕）

王宇婕在《炮仔聲》飾演學歷高、社會地位高千金小姐最後被愛情沖昏了頭，不惜當小三還惡化到令人恨得牙癢癢，引來觀眾罵聲不斷，事後聊起拍戲過程，她興奮地說：「的確觀眾會討厭，但編劇把劇情寫得很過癮，以前我沒演過這麼賤的，私下不可能做這些東西，在正宮面前親熱，我哪敢！我是俗仔，過過癮原來小三是這樣的。」現實生活中，她表示個性反倒像劇裡的正宮「吳家雯」，溫柔又沒攻擊性，對男友的底線低到不行，「犯錯一次可以原諒，就看你的誠意，我的底線是除非被踩到不行，心痛到死無法挽回，我才會放棄感情。」

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