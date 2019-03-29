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陳奕迅談音樂「台下同學玩手機還追劇」　氣踹牆壁：請你們出去！

記者張筱涵／綜合報導

香港歌手陳奕迅近日在進行大專巡迴分享會《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》，怎料27日在活動結束後，一到後台就用力踹了牆壁一下看起來不是很愉快。其中有參與者曝光了原因，讓沒去現場的網友都表示他氣得很有道理：「就是學生沒禮貌。」

▲名為紫沙的網友分享27日《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》的狀況。（圖／翻攝自紫沙臉書）

▲名為紫沙的網友分享27日《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》的狀況。（圖／翻攝自紫沙臉書）

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在27日舉辦的活動中，先是播放《Eason and The DUO Band “L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》音樂紀錄片，接著由陳奕迅、恭碩良、王雙駿、張傑邦與公開大學教師和學生代表和同學們進行互動，但在影片播放期間台下很多同學都低頭在玩手機甚至看劇。

陳奕迅登場時還跟同學有說有笑，但在同學發問環節時，第一位同學問完正經問題最後補一句「結束後可以拍照嗎」，第二位同學一站起來就拿起手機說自己曾和陳奕迅合照過，秀出螢幕想給看時卻是黑一片的，被問到想問的問題是什麼時回答：「沒有問題。」

▲名為紫沙的網友分享27日《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》的狀況。（圖／翻攝自紫沙臉書）

▲陳奕迅在路上遇到粉絲通常會拒絕合照，以開心握手代替。（圖／翻攝自陳奕迅微博）

終於到了第三位同學問了陳奕迅對未來音樂上的計畫，沒有提起合照或其他不相干的行為，但陳奕迅的耐心可能到了極限，先是跟該位同學道歉，接著直言當下的心情非常憤怒，因為看到台下很多同學都在玩手機，感到不被尊重，直接請無意交流的同學離開，現場氛圍也瞬間變得尷尬，一旁的恭碩良和王雙駿馬上出來緩和氣氛。

過了幾分鐘後，陳奕迅才開始有了笑容，原本最後的大合照環節跟著取消，回到後台時踹了一下牆壁，不知道是因為不被尊重還是自責沒能控制好情緒。網友們看了以後都紛紛表示憤慨，爆氣罵當天的同學們不懂得珍惜這難得的大好機會，另一部分網友則認為雙方都有自己的問題：「學生玩手機、亂問問題，不尊重演講者。陳奕迅問題在臭臉半小時。」

【紫沙臉書全文】

在3月27日於香港公開大學進行的「L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S. 大專巡迴分享會」中，發生了一段小插曲，陳奕迅被同學表現弄得黑着面，令分享會在尷尬氣氛下結束。

分享會流程是先播放「Eason and The DUO Band “L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.” 音樂紀錄片」，然後嘉賓分享會及同學發問環節。在播放音樂紀錄片時，在場有不少同學不斷按着電話，甚至有人寧願觀看綜藝節目。幸好，此時陳奕迅與同行的三位DUO Band成員恭碩良、王雙駿、張傑邦仍未進場，沒有看到同學們的「表現」。

進入嘉賓分享會環節，陳奕迅、恭碩良、王雙駿、張傑邦與公開大學教師和學生代表一同出場，並開始進行交流。此時，陳奕迅仍臉露笑顏，有說有笑。甚至，當他察覺到在場有不少內地生時，他笑着對他們說：「學好啲廣東話啦！」，哄得全場大笑，掌聲不斷。

然而，當活動進入同學發問環節時，氣氛便急轉直下。第一位同學，以陳詠謙飽受批評的遭遇作例子，問台上嘉賓如何應付批評。同學發問後，加上一句：「還有，完場後可否合照？」此時，陳奕迅開始面有難色。以本人所知，陳奕迅一向不喜歡被要求合照。不過，往往他拒絕對方後，也會笑着跟對方握手。所以，這時我以為他面有難色只是因為同學提到坊間對陳詠謙之批評。在張傑邦正解答同學問題時，陳奕迅於座位上做起拇指向下之動作(同樣動作他於2013年的Eason's Life演唱會上做過)，並且搖着頭。

接着，第二位同學竟然不是發問問題，而是向陳奕迅說他們之前曾經合照，並向台上嘉賓展示電話上的合照(同學跟台上的距離相信接近十米，而且這同學展示的是一部關着的電話)。台上的教師便馬上叫他問問題，他竟表示沒有問題......

然後，第三位學生問起陳奕迅未來有什麼音樂上的計劃。黑着面的陳奕迅便對該學生道歉，因為他現在答不了問題。他直言此刻非常憤怒，因為看到現場許多同學一直在玩電話，感到不尊重，並請無意交流的同學離開。現場氣氛變得僵硬，在旁的恭碩良和王雙駿也馬上出聲解圍，並開始解答其他同學的發問。

數分鐘後，冷靜過來的陳奕迅再次說起笑來，可是已經緩和不了現場的尷尬氣氛。最終，取消了原定的大合照環節，活動就此草草結束。在陳奕迅返回後台時，他踢了一下牆壁，是仍為同學的表現而憤怒，還是恨着自己控制不了情緒呢？只有他才知道。只知道，這晚分享會只能以極尷尬的氛圍結束，亦與音樂紀錄片中的溫馨感覺形成強烈對比，很可惜。

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