陳奕迅談音樂「台下同學玩手機還追劇」　氣踹牆壁：請你們出去！

記者張筱涵/綜合報導

香港歌手陳奕迅近日在進行大專巡迴分享會《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》,怎料27日在活動結束後,一到後台就用力踹了牆壁一下看起來不是很愉快。其中有參與者曝光了原因,讓沒去現場的網友都表示他氣得很有道理:「就是學生沒禮貌。」

▲名為紫沙的網友分享27日《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》的狀況。(圖/翻攝自紫沙臉書)

在27日舉辦的活動中,先是播放《Eason and The DUO Band “L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》音樂紀錄片,接著由陳奕迅、恭碩良、王雙駿、張傑邦與公開大學教師和學生代表和同學們進行互動,但在影片播放期間台下很多同學都低頭在玩手機甚至看劇。

陳奕迅登場時還跟同學有說有笑,但在同學發問環節時,第一位同學問完正經問題最後補一句「結束後可以拍照嗎」,第二位同學一站起來就拿起手機說自己曾和陳奕迅合照過,秀出螢幕想給看時卻是黑一片的,被問到想問的問題是什麼時回答:「沒有問題。」

▲陳奕迅在路上遇到粉絲通常會拒絕合照,以開心握手代替。(圖/翻攝自陳奕迅微博)

終於到了第三位同學問了陳奕迅對未來音樂上的計畫,沒有提起合照或其他不相干的行為,但陳奕迅的耐心可能到了極限,先是跟該位同學道歉,接著直言當下的心情非常憤怒,因為看到台下很多同學都在玩手機,感到不被尊重,直接請無意交流的同學離開,現場氛圍也瞬間變得尷尬,一旁的恭碩良和王雙駿馬上出來緩和氣氛。

過了幾分鐘後,陳奕迅才開始有了笑容,原本最後的大合照環節跟著取消,回到後台時踹了一下牆壁,不知道是因為不被尊重還是自責沒能控制好情緒。網友們看了以後都紛紛表示憤慨,爆氣罵當天的同學們不懂得珍惜這難得的大好機會,另一部分網友則認為雙方都有自己的問題:「學生玩手機、亂問問題,不尊重演講者。陳奕迅問題在臭臉半小時。」

【紫沙臉書全文】

在3月27日於香港公開大學進行的「L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S. 大專巡迴分享會」中,發生了一段小插曲,陳奕迅被同學表現弄得黑着面,令分享會在尷尬氣氛下結束。

分享會流程是先播放「Eason and The DUO Band “L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.” 音樂紀錄片」,然後嘉賓分享會及同學發問環節。在播放音樂紀錄片時,在場有不少同學不斷按着電話,甚至有人寧願觀看綜藝節目。幸好,此時陳奕迅與同行的三位DUO Band成員恭碩良、王雙駿、張傑邦仍未進場,沒有看到同學們的「表現」。

進入嘉賓分享會環節,陳奕迅、恭碩良、王雙駿、張傑邦與公開大學教師和學生代表一同出場,並開始進行交流。此時,陳奕迅仍臉露笑顏,有說有笑。甚至,當他察覺到在場有不少內地生時,他笑着對他們說:「學好啲廣東話啦!」,哄得全場大笑,掌聲不斷。

然而,當活動進入同學發問環節時,氣氛便急轉直下。第一位同學,以陳詠謙飽受批評的遭遇作例子,問台上嘉賓如何應付批評。同學發問後,加上一句:「還有,完場後可否合照?」此時,陳奕迅開始面有難色。以本人所知,陳奕迅一向不喜歡被要求合照。不過,往往他拒絕對方後,也會笑着跟對方握手。所以,這時我以為他面有難色只是因為同學提到坊間對陳詠謙之批評。在張傑邦正解答同學問題時,陳奕迅於座位上做起拇指向下之動作(同樣動作他於2013年的Eason's Life演唱會上做過),並且搖着頭。

接着,第二位同學竟然不是發問問題,而是向陳奕迅說他們之前曾經合照,並向台上嘉賓展示電話上的合照(同學跟台上的距離相信接近十米,而且這同學展示的是一部關着的電話)。台上的教師便馬上叫他問問題,他竟表示沒有問題......

然後,第三位學生問起陳奕迅未來有什麼音樂上的計劃。黑着面的陳奕迅便對該學生道歉,因為他現在答不了問題。他直言此刻非常憤怒,因為看到現場許多同學一直在玩電話,感到不尊重,並請無意交流的同學離開。現場氣氛變得僵硬,在旁的恭碩良和王雙駿也馬上出聲解圍,並開始解答其他同學的發問。

數分鐘後,冷靜過來的陳奕迅再次說起笑來,可是已經緩和不了現場的尷尬氣氛。最終,取消了原定的大合照環節,活動就此草草結束。在陳奕迅返回後台時,他踢了一下牆壁,是仍為同學的表現而憤怒,還是恨着自己控制不了情緒呢?只有他才知道。只知道,這晚分享會只能以極尷尬的氛圍結束,亦與音樂紀錄片中的溫馨感覺形成強烈對比,很可惜。