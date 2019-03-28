《爸爸去哪兒》多多13歲變「長腿氣質美女」！　網一看驚嘆：有170cm了？

記者李湘文／綜合報導

星二代多多（黃憶慈）是藝人黃磊、孫莉夫妻的大女兒，因為在2014年參加了《爸爸去哪兒2》，成為許多觀眾喜愛的對象。如今5年過去，她已經滿13歲，除了脫去原本的稚氣，也長高許多，成為亭亭玉立氣質少女，令昔日觀眾眼睛一亮！

▲多多在5年前跟爸爸黃磊一起參加《爸爸去哪兒》。（圖／翻攝自微博／爸爸去哪兒）

請繼續往下閱讀...

▲如今的多多已經是13歲少女。（圖／翻攝自微博／黃磊微博）

在近日曝光的照片中，多多穿著白色襯衫、紗裙配黑色長褲，戴著一副圓框眼鏡，顯得特別有書卷氣，笑著跟好友的家人合照。她的身材比例佳，儘管穿著寬鬆衣物，看起來也顯得十分高挑，尤其站在成年男子身邊，身高差距也不大，更加引人注意。

▲多多（右二）近照曝光，身高引起關注。（圖／翻攝自微博／雙A媽）

有網友轉PO照片到論壇，驚問「黃多多這身高有170cm了沒」，大呼真的嚇到：「她還只有13歲啊，再長下去不能當演員只能當模特了吧。」其他網友久未見到多多，也驚訝「怎麼突然長那麼高」、「現在的小孩這麼會長」、「比例太好了吧」、「真是個美少女」，感慨她果然遺傳明星爸媽的優點。

▲多多如今已是亭亭玉立的少女。（圖／翻攝自微博／多媽7788）