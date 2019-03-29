ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《偶練》、《創造101》情侶曝光！　十指緊扣逛街…攝影師街拍「意外抓到了」

記者李湘文／綜合報導

大陸選秀節目一檔接一檔，許多默默無名的練習生因此走紅，行事也變得更加小心，免得私生活受人議論。不過，有些成名前的舊照難以掌控，一對《偶像練習生》、《創造101》的情侶最近就因此曝光，原來是參加選秀前曾公開牽手逛街，沒想到竟被街拍攝影師給拍下來了！

▲《偶練》周銳、《創造101》張馨月戀情意外曝光。（圖／翻攝自微博／周銳Zee、張馨月Krystal）

▲《偶練》周銳、《創造101》張馨月戀情意外曝光。（圖／翻攝自微博／周銳Zee、張馨月Krystal）

一位北京攝影師在2017年分享了一組街拍照片，記錄在街上偶遇的9對情侶，詢問大家「哪對兒更般配」。沒想到，在這組照片中，有一張最近被網友翻了出來，裡面的主角正是曾參加《偶像練習生》的周銳，以及《創造101》的張馨月，2人十指緊扣著逛街，似乎完全不知道被拍到。

請繼續往下閱讀...

▲《偶練》周銳、《創造101》張馨月戀情意外曝光。（圖／翻攝自微博／黃璽赫）

▲周銳、張馨月在2017年意外被街拍攝影師拍到牽手逛街。（圖／翻攝自微博／黃璽赫）

事實上，周銳和張馨月在參加這2個節目之前，曾在2016年同時錄製另一檔選秀節目《明星的誕生》，最後分別拿下第二、第一名，疑似從那時就已經萌生戀情。有網友翻出近期照片，發現周銳和張馨月的自拍背景都十分相似，推測目前可能也還同居在一起。

▲《偶練》周銳、《創造101》張馨月戀情意外曝光。（圖／翻攝自微博／周銳Zee）

▲周銳、張馨月在2016年參加同一個節目《明星的誕生》。（圖／翻攝自微博／周銳Zee）

對於這段意外曝光的戀情，粉絲多半倒是抱持祝福態度，認為能從走紅前交往到現在也不容易，而且周銳已經26歲，找到一個穩定的對象也挺好，「這樣的嫂子誰不喜歡」、「也算是同甘苦了這麼多年」、「不如官宣領證吧」。

▲《偶練》周銳、《創造101》張馨月戀情意外曝光。（圖／翻攝自微博）

▲《偶練》周銳、《創造101》張馨月戀情意外曝光。（圖／翻攝自微博）

▲網友發現周銳和張馨月疑似同居。（圖／翻攝自微博）

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

推薦閱讀

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J　「飛機上也在拍」超噁行為曝光

鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J　「飛機上也在拍」超噁行為曝光

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

周杰倫IG私訊「你是真的嗎」連環逼問！　阿信答不出來急求救：遇到對手了

周杰倫IG私訊「你是真的嗎」連環逼問！　阿信答不出來急求救：遇到對手了

《爸爸去哪兒》多多13歲變「長腿氣質美女」！　網一看驚嘆：有170cm了？

《爸爸去哪兒》多多13歲變「長腿氣質美女」！　網一看驚嘆：有170cm了？

鄧紫棋棄11年帳號切割！　經紀公司發聲：絕不接受

鄧紫棋棄11年帳號切割！　經紀公司發聲：絕不接受

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

最美魚販阿澎遭起底！　媽媽氣急「差點送急診」淚崩：好好的女兒被中傷

最美魚販阿澎遭起底！　媽媽氣急「差點送急診」淚崩：好好的女兒被中傷

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

《炮仔聲》家芸領便當？　粉絲傻眼「要棄劇」…李燕正面給答案了！

《炮仔聲》家芸領便當？　粉絲傻眼「要棄劇」…李燕正面給答案了！

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家「心涼了」房東崩潰：很倒楣

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家「心涼了」房東崩潰：很倒楣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J　「飛機上也在拍」超噁行為曝光

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

周杰倫IG私訊「你是真的嗎」連環逼問！　阿信答不出來急求救：遇到對手了

《爸爸去哪兒》多多13歲變「長腿氣質美女」！　網一看驚嘆：有170cm了？

鄧紫棋棄11年帳號切割！　經紀公司發聲：絕不接受

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

最美魚販阿澎遭起底！　媽媽氣急「差點送急診」淚崩：好好的女兒被中傷

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

偶像練習生, 創造101, 張馨月, 周銳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「最美小龍女」深V洋裝超犯規！　「雪白酥胸＋深邃事業線」全網驚豔：太性感
  2. 《偶練》、《創造101》情侶曝光！　十指緊扣逛街…攝影師街拍「意外抓到了」
  3. 黃曉明曾因惡評患抑鬱！厭世自覺「連狗都唾棄」　驚曝：想過輕生
  4. 限量球鞋「標籤沒拆」　小賈斯汀被警察攔下：惹麻煩了！
  5. 最美魚販阿澎遭起底！　媽媽氣急「差點送急診」淚崩：好好的女兒被中傷
  6. Red Velvet早上出發來台差點少一人！Yeri坦承：把護照弄丟了
  7. IU大螢幕處女作曝光這一面！　主持人：從來沒看過她生氣
  8. SJ一見面就嘴甜喊「老婆」！銀赫、始源7000台粉幫慶生
  9. 遭嘲笑「JR怎麼會NG？」　紀言愷負面情緒肚裡吞：非常痛苦
  10. 鄧紫棋棄11年帳號切割！　經紀公司發聲：絕不接受

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366