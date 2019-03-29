《偶練》、《創造101》情侶曝光！　十指緊扣逛街…攝影師街拍「意外抓到了」

記者李湘文／綜合報導

大陸選秀節目一檔接一檔，許多默默無名的練習生因此走紅，行事也變得更加小心，免得私生活受人議論。不過，有些成名前的舊照難以掌控，一對《偶像練習生》、《創造101》的情侶最近就因此曝光，原來是參加選秀前曾公開牽手逛街，沒想到竟被街拍攝影師給拍下來了！

▲《偶練》周銳、《創造101》張馨月戀情意外曝光。（圖／翻攝自微博／周銳Zee、張馨月Krystal）

一位北京攝影師在2017年分享了一組街拍照片，記錄在街上偶遇的9對情侶，詢問大家「哪對兒更般配」。沒想到，在這組照片中，有一張最近被網友翻了出來，裡面的主角正是曾參加《偶像練習生》的周銳，以及《創造101》的張馨月，2人十指緊扣著逛街，似乎完全不知道被拍到。

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▲周銳、張馨月在2017年意外被街拍攝影師拍到牽手逛街。（圖／翻攝自微博／黃璽赫）

事實上，周銳和張馨月在參加這2個節目之前，曾在2016年同時錄製另一檔選秀節目《明星的誕生》，最後分別拿下第二、第一名，疑似從那時就已經萌生戀情。有網友翻出近期照片，發現周銳和張馨月的自拍背景都十分相似，推測目前可能也還同居在一起。

▲周銳、張馨月在2016年參加同一個節目《明星的誕生》。（圖／翻攝自微博／周銳Zee）

對於這段意外曝光的戀情，粉絲多半倒是抱持祝福態度，認為能從走紅前交往到現在也不容易，而且周銳已經26歲，找到一個穩定的對象也挺好，「這樣的嫂子誰不喜歡」、「也算是同甘苦了這麼多年」、「不如官宣領證吧」。

▲網友發現周銳和張馨月疑似同居。（圖／翻攝自微博）