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林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔、Vicky最近上節目指控某流量女星私下無禮、搭高鐵還佔位，片段播出後被外界瘋猜是在影射啦啦隊女神林襄、林穎樂，隨著風波持續延燒，黃小柔今（18）日在社群發文證實爆料對象就是林襄及林穎樂，然而，雙方先前同車出外景的節目片段也被網友挖出。其中，林穎樂遭Vicky冷回一句話的尷尬反應，也全被節目播出。

▲▼林襄（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

▲林襄、林穎樂出外景同車畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

影片中可見到，啦啦隊女神林襄、林穎樂以及女星黃小柔、Vicky等人跟著節目《綜藝玩很大》團隊，一起搭火車南下花蓮出外景，其中，林穎樂對著鏡頭興奮表示：「出去玩囉！超開心！」不料下秒，坐在與她隔著一條走道的Vicky卻潑冷水回應：「妳等下真的遊戲之後再說這句話，出去玩『囉』，來測試一下，看等等會不會哭出來。」話一說完，林穎樂與林襄先是尷尬對看，接著露出驚訝的表情，如今該片段也被不少網友翻出來討論。

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▲▼林襄（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

▲Vicky對林穎樂說：「看等等會不會哭出來。」（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

事實上，整起佔位風波源自黃小柔、Vicky最近在節目《小姐不熙娣》中爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像。影片曝光後，引發許多網友留言討論，甚至懷疑黃小柔與Vicky爆料的對象可能是啦啦隊女神林襄及林穎樂。

▲▼林襄（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

▲林穎樂被Vicky的一句話嚇到。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

隨著佔位風波延燒，黃小柔今（18）日發文說明整起事件經過，表示並非高鐵，而是普悠瑪號。黃小柔透露，當時她和Vicky都持有車票並各有座位，但上車後發現Vicky的座位被一名乘客佔據。她回憶，當時她們上前詢問該乘客時，對方只舉起手中的車票，未曾抬頭回應，甚至低頭滑手機，完全沒有溝通的意圖，讓她們一度感到困惑且不知所措。後來經了解，才得知該乘客正是啦啦隊女孩林襄與林穎樂其中一人，「句句屬實，絕無虛言。」

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樂天女孩, 林襄, 林穎樂, 黃小柔, Vicky, 小姐不熙娣, 綜藝玩很大

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