53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...卻糗說：精子好逑

記者蔡琛儀／台北報導

29歲的女團G.O.F成員Dolly雖面臨團體單飛不解散，但頗有生意頭腦的她不僅開餐廳、經營保健食品、投資股票、虛擬貨幣，現在又開設禮服租借店，今（18日）舉辦開幕儀式，請到好友小鐘、舒子晨站台，已經單身多年的小鐘對也是單身的Dolly表示有好感，本來還讚Dolly「窈窕淑女，君子好逑」，結果口誤講成「精子好逑」，讓全場笑翻。

▲小鐘公主抱Dolly，過程一直手抖。（圖／Mayura提供）

Dolly邀請小鐘以及舒子晨站台，不忘送給2人免費永久租借證書，還說希望小鐘順利找到另一半，可以帶對方來借禮服，小鐘過去曾被命理師說會孤老終生，因此笑說要Dolly店要開久一點，否則怕撐不到他找到另一半，「不要到時候發現這家店變成燒烤店。」

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而牡羊座的Dolly也說，前陣子看了星座專家唐綺陽的分析，指出她和射手座的小鐘有望今年脫單，如今轉眼只剩2個禮拜，小鐘立刻表示「擇期不如撞期」，直接將證書塞到Dolly手裡，暗示要她當自己女友，Dolly下意識閃開，讓小鐘當場傻眼，直呼：「聯誼失敗！」

▲舒子晨站台Dolly的禮服租借店。（圖／Mayura提供）

Dolly堪稱是「投資女王」，在短短3個月內接連開設餐廳和禮服租借店，前後投入至少300萬元，她笑說自己很喜歡投資，一賺到錢就想要開店，這次開禮服租借店雖然數度被股東婉拒，苦邀1年才終於成功，但開店成本至少要4、500萬才夠，令人咋舌。