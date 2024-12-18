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六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年！　男方背叛正牌女友雙劈

圖文／鏡週刊

至於六月的曖昧對象「滑雪教練」是誰？本刊調查，他是一名約28歲、身高188公分的高大鮮肉奶狗，平常從事滑雪、潛水教練工作，教練經歷足跡更遍及日本與馬爾地夫、澳洲等地。

【六月色聊鮮肉1】六月暈船「188cm鮮肉奶狗」逾3年　他背叛正牌女友雙劈

▲六月（右）和李易（左）曾到馬爾地夫錄節目，說是二度蜜月，卻邂逅了讓她心動的鮮肉奶狗。 （圖／翻攝自《愛玩客》YouTube）

兩人搭上線的緣由，也帶著些許「造化弄人」的味道。2018年，六月和李易到馬爾地夫錄製《愛玩客》節目，夫妻倆到海島浪漫度假，卻成為六月搭上滑雪教練的開端。由於當時男生在馬爾地夫的度假村擔任工作人員，六月見他外型出眾，便主動搭訕，想要簽下他成為公司藝人；只是男生不願出道，但回台灣後，六月竟以陪玩孩子的「男保母」身分，把他帶在身邊。

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同時根據讀者進一步透露，滑雪教練的陽光形象，讓他的求偶歷程幾無障礙；複雜的是，在滑雪教練跟六月過從甚密的3年之間，他其實一直都有正牌女友，於是六月與滑雪教練呈現「雙劈」狀態，也就是說六月不顧婚姻、男生也背叛愛情。

從此開始，男保母便能隨意在六月家中出出入入，不管是家族出遊、藝人聚會，都能看到他的身影；由於有著照顧孩子的名義，即使男保母在六月家中待到凌晨一、兩點，都算有個藉口，藏愛藏得理所當然。

【六月色聊鮮肉1】六月暈船「188cm鮮肉奶狗」逾3年　他背叛正牌女友雙劈

▲六月（右起）和張文綺、楊千霈到澎湖旅遊，男保母也在同一團，且當時張文綺還對男保母有好感。（圖／翻攝自楊千霈IG）

另外還有段小插曲，由於六月介紹的關係，男保母因此認識了許多藝人，女星張文綺一度對男生產生好感，六月甚至還佯裝要撮合二人，但其實早就把男保母悄悄撮給了自己，而且從相關跡證的時間序來推敲，六月的暈船期間至少有3年。


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