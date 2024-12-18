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六月遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練！與李易恩愛消毒婚變…本人回應

【六月色聊鮮肉】與李易曬恩愛消毒婚變　六月露骨私情曝光！曖昧小20歲滑雪教練

▲六月（大圖右）、李易（大圖左）上個月才出席羽球賽，甜蜜親吻大曬恩愛，其實只是為了掩蓋曖昧男保母（小圖）、婚姻瀕臨破滅的事實。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

六月和小她7歲的李易結婚13年，從去年起就頻爆分居、婚變等傳言，但她皆否認，而當時外界總傳李易作為背叛婚姻的嫌疑人選，但其實是各玩各的。本刊接獲極密爆料，六月早已另有曖昧對象至少3年，對方是年輕她20歲的滑雪教練、雇來跟她小孩陪玩的男保母，彼此「色聊」言詞露骨，甚至擬好離婚協議，婚姻似名存實亡。

【六月色聊鮮肉】與李易曬恩愛消毒婚變　六月露骨私情曝光！曖昧小20歲滑雪教練

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▲六月曖昧小20歲的男保母，對方身高188公分還是滑雪教練，外貌陽光帥氣，六月和他從曖昧發展到談心對象。（圖／翻攝自IG）

近期六月和李易到峇里島二度蜜月，各種檯面上關於他們粉碎婚變傳言、破鏡重圓、愛情回溫的關鍵字，都讓人以為夫妻倆的關係越來越好，豈料只是欲蓋彌彰。本刊收到讀者消息，揭露六月和李易拚命消毒的背後，其實是這段銀色婚姻不堪的瘡疤；尤其48歲的六月與28歲的滑雪教練曖昧，私訊內容極其露骨，而且那些對話，等於是從六月的口中承認自己與李易之外的情事。

【六月色聊鮮肉】與李易曬恩愛消毒婚變　六月露骨私情曝光！曖昧小20歲滑雪教練

▲六月（前排左二）和李易關係極度冷淡，和友人的生日宴都不見老公身影。（圖／翻攝自六月IG）

根據讀者轉述，六月向曾任滑雪教練的男保母訴苦，形容自己和李易、前男友都不是很合，只有和他最合拍。本刊進一步獲悉，六月的這位男保母目前正在澳洲度假打工，但是即使分離南北半球，她幾乎天天都會傳訊息給對方，兩人不只是親密關係，六月更將對方當成知心與色聊的伴侶，什麼心事都跟他說。

回應

六月透過經紀人表示，「前些日子心情不太好，吃了安眠藥又喝酒，和朋友間嘴砲失了分寸，相當不好意思。」

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