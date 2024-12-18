林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔今（18）日發文證實日前和好友Vicky上節目爆料的內容，就是在說啦啦隊女孩林襄、林穎樂，消息曝光後，掀起各界討論。林襄事後已透過經紀公司發聲，表示當時未被通知要換位。為此，網紅陳沂在臉書發文評論此事，有感而發指出：「不只89妹沒禮貌沒教養，還多了一個說謊精形象。演藝圈做錯事，只要沒一刀斃命的證據，都會硬拗到底的。」

▲黃小柔發文點名林襄、林穎樂搭車佔位。（圖／翻攝自Facebook）

陳沂直指這起搭火車佔位風波成為「話題炒作和危機處理的教材」。陳沂表示，整起風波源自黃小柔在節目中爆料，某「高流量女星」搭火車佔位等沒禮貌行為，後來網友猜測當事人疑似是林襄。隨著與論延燒，林襄的經紀公司也隨即出面澄清，堅稱並未發生被要求換座位一事，甚至揚言提告以維護藝人形象。

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▲陳沂發文酸林襄。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

陳沂針對事件進一步分析，她猜測黃小柔原先可能是為宣傳新網劇，試圖透過話題搏關注，沒想到搭火車佔位風向一發不可收拾。為此，陳沂建議林襄其實在第一時間就該先承認自己搭車佔前輩座位，並將焦點引導至「前輩倚老賣老欺負新人」，如此一來還能反將一軍。

▲陳沂常對時事發表看法。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

然而，陳沂認為，林襄的經紀公司選擇否認到底，結果導致林襄可能會被外界貼上「沒禮貌、沒教養」以及「說謊精」的負面標籤，讓事情愈演愈烈。最後，陳沂更諷刺地表示，林襄在演藝圈的適應力其實很好，「演藝圈本來就是踩低拜高，當紅的搶不紅的過氣藝人座位，怎麼了嗎？」並點出在業界做錯事，只要沒有一刀斃命的證據，通常都會硬拗到底。」