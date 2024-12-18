青山剛昌將登《紅白》！　柯南劇場版創新紀錄「2024最賣座日片」

記者劉宛欣／綜合報導

日本第75屆NHK《紅白歌唱大賽》將於年底登場，近日官方公開了嘉賓評審名單，其中包含人氣漫畫《名偵探柯南》的作者青山剛昌在內，共有8名演藝界人士，將共同參與年度音樂盛典，為歌手們的精彩表演進行評審。

▲青山剛昌將參與NHK《紅白歌唱大賽》的評審工作。（圖／翻攝自YouTube／日テレNEWS）

今年的嘉賓評審陣容亮點十足，除了《名偵探柯南》作者青山剛昌，還包括搞笑藝人内村光良、職業輪椅網球運動員上地結衣、演員河合優實、橫濱流星、職業滑板運動員堀米雄斗、芭蕾者森下洋子、劇本家吉田惠里香等，陣容相當堅強。

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▲橫濱流星也在這次評審陣容中。（圖／翻攝自橫濱流星IG）

值得一提的是，青山剛昌作為日本代表性的漫畫家，這次首次參與《紅白》，格外受到關注。尤其今年《名偵探柯南》電影版《100萬美元的五稜星》光是日本票房就突破157億日圓（約33.2億台幣），繼去年的《黑鐵的魚影》後，再創下新紀錄，並且也是2024年日本電影票房冠軍。

NHK《紅白歌唱大賽》是每年日本年末最受矚目的電視節目之一，每年都吸引無數觀眾目光，節目透過紅白兩隊的歌手演出競賽，藉由觀眾投票、現場評審以及嘉賓評審共同決定年度優勝隊伍，與觀眾一同迎接新年的到來。