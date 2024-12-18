ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

記者葉文正／台北報導

黃小柔、Vicky日前上節目爆料某女星私下無禮，還佔高鐵位，片段曝光後，遭外界懷疑是在影射啦啦隊女神林襄、林穎樂。隨著事件延燒，黃小柔18日親自發文並實名表示，「佔位的人是林襄與穎樂！」但林襄與林穎樂至今未發言，反倒是主持人綜藝大哥吳宗憲開炮了！

▲▼吳宗憲 Kid 坤達 / 中視、三立《綜藝玩很大》十週年全紀錄新書見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳宗憲出面講話了。（圖／記者周宸亘攝）

《綜藝玩很大》主持人吳宗憲（憲哥）對於這個話題吵了好幾天，終於表示：「這個事件應該純粹就是一個，前輩與後進之間的相處誤區！我知道他們彼此之間，除了在節目當中會有些微的交集之外，生活當中並沒有太多的互動，套一句俗話說；也就是『不熟』。」（憲哥Ps:我猜測他們並沒有彼此的電話號碼！）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林襄黃小柔林穎樂（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲林襄(左起)黃小柔林穎樂（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

憲哥也評論表示：「事實上；在藝能界裡面還是有所謂的排資論輩，晚輩和前輩之間的相處，確實有一些必須要注意的『眉角』，而偏偏演藝圈卻也有『沒有誰最紅，只有誰當紅』的潛規則、隱藏默契，我相信前輩的感受那肯定是真實的。」

不過憲哥也提到心目中的林襄：「我所知道的林襄，本來就有兩種模式，笑的時候跟不笑的時候！新紅乍紫，還沒習慣與人相處的藝術，所以；一切都是無心的！！她本來就是缺根弦，而從來不是一個心機鬼！前輩的感受不好，也就是林襄的無心之過罷了！我應該打個關心電話！聽聽她們的心聲。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！5點還原過程：句句屬實

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！5點還原過程：句句屬實

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年！　男方背叛正牌女友雙劈

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年！　男方背叛正牌女友雙劈

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

六月遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練！與李易恩愛消毒婚變…本人回應

六月遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練！與李易恩愛消毒婚變…本人回應

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

VICKY發聲回應是故意說高鐵！　不會拒絕再跟林襄同台

VICKY發聲回應是故意說高鐵！　不會拒絕再跟林襄同台

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」　喊男方「前老公」

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」　喊男方「前老公」

六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合：失去太多

六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合：失去太多

「男保母」曖昧六月手法曝！遭PO網公審慣性劈腿…瞞女友床戰人妻

「男保母」曖昧六月手法曝！遭PO網公審慣性劈腿…瞞女友床戰人妻

林襄遭黃小柔點名沒讓座「孫生護舊愛發聲」！　她錄影委屈落淚內幕曝

林襄遭黃小柔點名沒讓座「孫生護舊愛發聲」！　她錄影委屈落淚內幕曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！5點還原過程：句句屬實

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年！　男方背叛正牌女友雙劈

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

六月遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練！與李易恩愛消毒婚變…本人回應

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

VICKY發聲回應是故意說高鐵！　不會拒絕再跟林襄同台

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」　喊男方「前老公」

六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合：失去太多

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林襄, 黃小柔, 吳宗憲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 甩50公斤肥肉「觀眾緣變差了」！　賈玲高EQ回：體重少了魂沒換
  2. 梁舒涵將主持淡水跨年　為SUPER JUNIOR-L.S.S.放話做一事
  3. 崔敏煥回歸FTISLAND倒數　二度發文澄清「去汽車旅館是想獨處」
  4. 唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的
  5. 《拳上》倒數開打「蹦闆嗆統神賴皮豬」 　怒掀改規則內幕
  6. 徐孝琳遭拖欠「4年酬勞」超過1億韓元！怒告公司代表被回：沒錢
  7. 「I級禰豆子」是她！　日本超巨女星宣布來台...領軍挑戰最大尺度
  8. 林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊
  9. 統神、蕾菈世紀大和解！　昔控她性騷「再親一次」真實反應曝光
  10. YTR阿翰「被算命老師說中邪」！　出國玩突陷低潮：整個人超詭異

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366