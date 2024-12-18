獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

記者葉文正／台北報導

黃小柔、Vicky日前上節目爆料某女星私下無禮，還佔高鐵位，片段曝光後，遭外界懷疑是在影射啦啦隊女神林襄、林穎樂。隨著事件延燒，黃小柔18日親自發文並實名表示，「佔位的人是林襄與穎樂！」但林襄與林穎樂至今未發言，反倒是主持人綜藝大哥吳宗憲開炮了！

▲吳宗憲出面講話了。（圖／記者周宸亘攝）

《綜藝玩很大》主持人吳宗憲（憲哥）對於這個話題吵了好幾天，終於表示：「這個事件應該純粹就是一個，前輩與後進之間的相處誤區！我知道他們彼此之間，除了在節目當中會有些微的交集之外，生活當中並沒有太多的互動，套一句俗話說；也就是『不熟』。」（憲哥Ps:我猜測他們並沒有彼此的電話號碼！）

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▲林襄(左起)黃小柔林穎樂（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

憲哥也評論表示：「事實上；在藝能界裡面還是有所謂的排資論輩，晚輩和前輩之間的相處，確實有一些必須要注意的『眉角』，而偏偏演藝圈卻也有『沒有誰最紅，只有誰當紅』的潛規則、隱藏默契，我相信前輩的感受那肯定是真實的。」

不過憲哥也提到心目中的林襄：「我所知道的林襄，本來就有兩種模式，笑的時候跟不笑的時候！新紅乍紫，還沒習慣與人相處的藝術，所以；一切都是無心的！！她本來就是缺根弦，而從來不是一個心機鬼！前輩的感受不好，也就是林襄的無心之過罷了！我應該打個關心電話！聽聽她們的心聲。」