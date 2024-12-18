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統神、蕾菈世紀大和解！　昔控她性騷「再親一次」真實反應曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

實況主「亞洲統神」張嘉航在去年稱被蕾菈強吻「不舒服」，更直言：「我也覺得我受到性騷擾啊。」對此，蕾菈雖發文道歉，但內容卻被質疑在暗酸張嘉航，後來被逼得二度鄭重道歉。事隔一年多，張嘉航登上反骨男孩頻道，與蕾菈正面「互嗆」，而他的真實反應也讓網友笑翻。

▲▼蕾菈強吻統神道歉了：會盡一切可能遠離。（圖／翻攝自Facebook／亞洲統神-張嘉航、蕾菈 Lyla）

▲張嘉航去年曾表示被蕾菈強吻很不舒服。（圖／翻攝自Facebook／亞洲統神-張嘉航、蕾菈 Lyla）

張嘉航在反骨男孩17日上傳的「現在不能走心」單元中，與蕾菈正面對決，提及四年前在節目上被強吻的事情，質問蕾菈：「妳當初在節目上對我性騷擾，妳是不是嫉妒我的外表？」一番話讓蕾菈傻眼笑出來，隨後，蕾菈便反問：「你當初不給我親，是不是只喜歡親未成年？」反諷張嘉航先前的爭議。

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▲▼統神世紀和解蕾菈！昔控她性騷「再親一次」真實反應曝。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

▲▼張嘉航與蕾菈同框。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

▲▼統神世紀和解蕾菈！昔控她性騷「再親一次」真實反應曝。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

對於蕾菈的辛辣發問，張嘉航擺擺手說：「我接受度很高啊。」女方又說：「那你有種你現在讓我親一下。」張嘉航隨口答應，只是沒想到蕾菈還真的作勢湊過來要親，讓他嚇得向後躲、大喊：「妳還真的想親？」並露出害羞的笑容，反應引網友紛紛留言「現在的統神那麼拉風，誰不會想親他一口」、「世紀同框太好看了」、「毫無邏輯的小學生吵架好好玩，恭喜解開心結」。

▲▼統神世紀和解蕾菈！昔控她性騷「再親一次」真實反應曝。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

▲▼張嘉航與蕾菈和解。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

▲▼統神世紀和解蕾菈！昔控她性騷「再親一次」真實反應曝。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

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蕾菈, Lyla, 統神, 張嘉航

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