「I級禰豆子」是她！　日本超巨女星宣布來台...領軍挑戰最大尺度

記者蔡琛儀／台北報導

2024年末壓軸盛事「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」即將於12月27至29日在台北南港展覽館2館4樓登場，這次還有多國Coser輪番上陣，換上超大尺度造型，日本Coser由首次參戰的「東洋乳神」天木純領軍，被封為「純i教主」的她擁有I罩杯，搭配148公分的身高，不只是寫真界的「奇蹟二次元身材」，更是粉絲心中的夢幻女神。

▲日本I罩杯Coser天木純曾cos禰豆子。（圖／TSE提供）

屆時天木純將化身《2.5 次元的誘惑》莉莉艾露、《鬼滅之刃》甘露寺蜜璃、《戀上換裝娃娃》喜多川海夢等多種超人氣動漫角色。

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而泰國兩大頂級性感Coser預告挑戰最大尺度服裝。「G乳美尻慾火系Coser」DreamTamu一連三天都將換上不同造型，分別是《勝利女神：妮姬》的Rosanna，和《碧藍航線》中的Guam、Aegir，此外，DreamTamu準備帶來超強女友互動，並在官方活動IVEVENT攝影會中變身H漫中角色七条鈴香。

另一位泰國頂級性感Coser Meenfox更大膽，她不只要以性感的視覺捆綁系列誘惑台灣粉絲，還會在攤位上展現「色色專屬騎乘式」、「色色膝上舞」、「色色背後擁抱」，最刺激的是，Meenfox將在官方活動IVEVENT攝影會上變身性感教師，當眾輕解羅衫。

▲▼越南Coser Tiny Asa（由上至下）、泰國coser Meenfox、Dream Tamu（圖／TSE提供）

越南派出「電臀系coser」Tiny Asa上陣，她將成為性感學生妹，在攤位上化身為「一分鐘夢想妻子」，為老公來一節超親密馬殺雞服務，並重現她近期在社群上神還原的當紅動漫《膽大黨》綾瀨桃（小桃）及綾瀨星子（小桃奶奶）角色。