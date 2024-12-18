YTR阿翰「被算命老師說中邪」！　出國玩突陷低潮：整個人超詭異

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber阿翰以模仿和自創角色走紅，2022年憑著影片「九天玄女」快速爆紅，平時會在社群記錄生活的他，今（18）日突然在IG限動中透露自己在日本旅遊時，竟患連日難癒的感冒，喉嚨持續發癢，加上當地乾燥空氣，讓他情緒低落，甚至還被台灣算命老師說中邪。為此，他坦言整個人感受變得詭異，並表示：「有人有經驗或解決方法嗎？」

▲阿翰。（圖／翻攝自Instagram／hanhanpovideo）

阿翰坦言：「明明在日本，還是開心不起來。」他表示，起初抵達日本時，隨便看到水溝、磁磚都覺得美到爆炸，心情樂觀又開朗，沒想到這趟旅行到後期，心情逐漸轉為詭異，「不知道是天氣環境的問題，還是什麼關係」，讓他不禁開始回想，該如何找回當時的好心情。

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▲阿翰坦言自己情緒低落。（圖／翻攝自Instagram／hanhanpovideo）

阿翰更提到，由於狀態持續不佳，甚至身邊的算命老師和朋友都給出各種靈異解釋。他透露，台灣算命老師表示他「中邪」，而一位日本靈媒朋友則認為他「在日本吸收的能量已經飽和了」。對此，他苦笑詢問網友們，是否也有過類似「明明沒怎樣，卻情緒低落」的經驗，希望能藉此找到解方擺脫目前的低潮狀態。