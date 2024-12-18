68歲陳美鳳曬「西裝大紅唇」年輕美照！　網暈：顏值的天花板

記者顧齊祐／綜合報導

陳美鳳出道以來一直維持凍齡外貌與曼妙身材，有著「最美歐巴桑」的封號，已經68歲的她實在看不出真實年齡。近日她在社群平台曬出了她年輕時的舊照，網友們見了都驚呼「真的都沒有變」。

▲陳美鳳有著「最美歐巴桑」的封號。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）



陳美鳳今（18）日在Facebook分享一組年輕舊照，畫面中的她將一頭長髮綁成馬尾，穿著白色V領上衣，搭配黑色西裝外套，臉上化著精緻的妝容，配上深紅色口紅，與現在的容貌相比，並沒有太大差異。她也配文寫道「謝謝鐵粉的分享，記得年輕的妝髮都很簡單，唯一就是喜歡擦深紅色口紅」。

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▲陳美鳳曬出了年輕時的美照。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）



陳美鳳的年輕美照曝光後，立刻吸引大批紛絲圍觀，紛紛留言「鳳姐真的都沒有變餒」、「好美喔，有韓國女星的感覺」、「姐姐一直都是那麼的漂亮」、「這種口紅顏色不是什麼人都能駕馭的啦」、「跟現在一樣的美」、「女神姐姐一直是顏值的天花板」。

▲陳美鳳表示「年輕的妝髮都很簡單，唯一就是喜歡擦深紅色口紅」。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）