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六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合：失去太多

記者田暐瑋／綜合報導

李易與六月結婚多年多次傳出婚變消息，但雙方都否認，18日被週刊踢爆六月和滑雪教練關係曖昧，連對話都有些露骨，爆料更指出李易也曾外遇，引發各界議論。李易曾在節目上吐實13年婚姻的真實心聲，坦言因為孩子失去了很多選擇，如果再來一次，不會生小孩。

▲六月李易多次傳婚變。（圖／翻攝自六月臉書）

▲六月李易多次傳婚變。（圖／翻攝自六月臉書）

李易當時在《花甲少年趣旅行》中吐露對13年婚姻的真心話，覺得當初太快結婚，「有很多東西上面其實個性是還沒磨合好，如果這樣我選擇一次，會晚一點結婚。」至於年紀輕輕就生了孩子，如果再來一次，他也坦言不會生，「其實是對我來講是我失去了很多的自由、時間、選擇，以第一直覺現實面來看（的話）。」

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▲李易坦言太快結婚。（圖／翻攝自花甲少年趣旅行臉書）

▲李易坦言太快結婚。（圖／翻攝自花甲少年趣旅行臉書）

李易接著解釋，當然現在很愛小孩，但如果從現實層面來看，「我就是一個浪子，我其實常常背包背著，我想要去哪我就去哪裡，我就是這樣子，我到哪裡我都可以，但是問題是你現在有小孩，要承擔這個責任這個責任，就是必須陪伴。」

▲李易坦言太快結婚。（圖／翻攝自花甲少年趣旅行臉書）

▲李易坦言太快結婚。（圖／翻攝自花甲少年趣旅行臉書）

由於是在單親家庭中成長，李易深知父母陪伴孩子的重要性，「他（爸爸）明明就是在我家旁邊開店，但他就很忙，可是他給你很好的生活環境，給你很好的…衣食無缺，優渥的生活，可是我覺得就是少了一點。」至於此次的週刊爆料，六月則回應：「前些日子心情不太好，吃了安眠藥又喝酒，和朋友間嘴砲失了分寸，相當不好意思。」

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