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柯震東約許光漢回母校遭拒絕！　8字洩私下對話

記者王靖淳／綜合報導

藝人柯震東昨（17）日透過IG限動發文透露，收到一封來自母校文化大學的邀請信，並在文中約同是校友的許光漢，一起回母校走走，內容曝光後，掀起粉絲討論。為此，他事後以8字留言透露，自己的邀請遭對方拒絕。

▲▼柯震東許光漢（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

▲柯震東、許光漢都曾就讀文化大學。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

透過柯震東公開的信件內容可見到，校方將於12月19日舉辦聖誕樹點燈活動，並盛情邀請校友們回校共襄盛舉。這封信中提到：「光陰如歌，但無論走得多遠，文化大學始終是您心中的一方歸處。」這場年度聖誕樹點燈活動將於當下下午5點展開，現場安排了音樂演出、摸彩等活動，讓全校師生與校友齊聚一堂，共享溫馨佳節氛圍。柯震東更在文中標記許光漢的IG帳號，詢問對方一起回母校的意願。

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▲▼柯震東許光漢（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

▲柯震東約許光漢回母校遭拒絕。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

柯震東約許光漢回母校的限動內容曝光後不久，立即掀起粉絲討論，更被不少網友轉發。為此，他事後透露，許光漢並未接受這個提議，笑說：「他拒絕我了！不去了！」並附上兩個生氣的表情符號，再度逗樂粉絲。事實上，許光漢目前仍在服役，日前才請假出席金馬獎頒獎典禮，並趁休假空檔朝聖天王周杰倫演唱會，如今被柯震東在IG限動PO文標記，一舉一動再度掀起粉絲關注及討論。

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