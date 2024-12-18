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她唱腔太苦情「連周杰倫都模仿過」！　57歲蔡秋鳳絕美少女樣曝光

記者蔡琛儀／台北報導

蔡秋鳳將推出新專輯《戲台》，她的苦情唱腔就連先前周杰倫都在演唱會上模仿過，這次發片將告別苦情形象，更首度親自操刀專輯造型，一手包辦了8套服裝，進棚拍攝新專輯照片時，她以充滿少女心的造型亮相，笑稱自己心中住著一個小女生，也表示無論年齡如何，她都希望保持少女心，告別苦情展現出開心彩色的自我。

▲▼蔡秋鳳出新專輯《戲台》。（圖／蔡秋鳳提供）

▲蔡秋鳳推出新專輯《戲台》告別苦情路線。（圖／蔡秋鳳提供）

談到新專輯《戲台》，蔡秋鳳分享了她在錄音室的演唱經驗，她回憶起小時候坐在戲台下，看著舞台上的人生百態，覺得戲如人生，人生總會遇到許多故事，而結局總是充滿未知，新歌〈戲台〉融合了她對身邊好友的觀察，以及自身感情成長的經驗，演唱時充滿感觸；另一首新歌〈那走那喝〉是她首次嘗試輕搖滾作品，原本以為錄音會耗上大半天，但最後卻是超乎想像的簡單。

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新專輯融合了傳統與創新，特別邀請金曲歌王謝銘祐擔任製作，蔡秋鳳表示，過去她總是被定位為苦情，但實際上她喜歡自由自在，隨心所欲，製作人謝銘佑、柯智豪認為她有無限的可能，這讓她意識到自己還有許多未開發的空間，但剛開始製作新專輯時，她壓力大到經常失眠，但最後她選擇勇敢放手去做，結果自然就海闊天空。

▲▼蔡秋鳳出新專輯《戲台》。（圖／蔡秋鳳提供）

▲▼蔡秋鳳親自打理造型，走少女心路線。（圖／蔡秋鳳提供）

▲▼蔡秋鳳出新專輯《戲台》。（圖／蔡秋鳳提供）

蔡秋鳳表示，新的一年她將花更多時間陪伴家人出國旅遊，計畫與家人一同暢遊世界，從鄰近的南韓、日本、東南亞開始，然後遠征美國，期待體驗不同國家的生活風情，並表示現在唱歌對她而言就是唱得開心，有壓力就不必了。對於感情，她則表示會隨緣，不放棄也不再強求，有家人、好友相伴，也是另一種情感的昇華，總之活得開心最重要，自己的人生自己打造。

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