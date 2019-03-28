ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王詩安揭「水象天蠍」性格！　剖內心：用符號分類心情

記者關韶文／台北報導

歌手王詩安2019首支創作交出心靈沉澱之作《Hello, I said》，歌詞把人生各種波折挑戰形容是紙船航行在茫茫大海中起起伏伏的她，藉由自我對話般的演唱為自己及聆聽者打氣。從小就喜歡海、也愛看海的王詩安熱愛大自然的一切，也常在海邊、草原、森林漫步中找到靈感，本身是水象星座天蠍座的她表示：「這首歌就是在看海的時候寫的，水能載舟亦能覆舟，端看自己心境意轉，水到渠成。」

因為氣質及個性被媒體視為仙系歌手代表的王詩安、方大同，彼此薰陶下讓王詩安對於看事情的方式也與方大同凡是「順其自然」的思考邏輯相近，她表示：「時間會說明一切，所以遇到事情有時候先放下再觀察看看，不管去哪兒總會有好的事情發生！」王詩安坦言會用電腦或紙筆寫日記去轉換心情；她表示：「我會寫下開心或難過的事情，然後依照時間、事件去分類，再用加號或減號去標記，藉著這種方式去評斷自己是否喜歡或不喜歡這事件或從中尋找到自己所要的，也有助於自己未來方向！」在人生的過程中，王詩安漸漸體會出：”The more you do, the more you can do!”

▲▼王詩安。（圖／賦音樂提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼王詩安推出全新歌曲。（圖／賦音樂提供）

▲▼王詩安。（圖／賦音樂提供）

基於歌詞中傳達「大海人生觀」的概念，MV考慮到光影折射及波浪相互呼應的視覺，光是場景SETTING就花了超過12的小時，而一直到半夜才開始拍攝的王詩安，得忍受上海冬天低溫，讓幾乎一半的身體都浸在接近五度冰水池裡，而且一拍就是長達3小時，看似若無其事、表情雲淡風輕，但卻是咬著牙猛打哆嗩，讓王詩安臉發白苦笑說：「不用上妝臉就夠白了，辛苦的是化妝師，因為要一直補唇蜜，不然我的唇色會變成天然紫色的！」

值得一提的是，這次在水面上化身為「紙船人」的王詩安，其實從封面視覺、MV道具都以小船的形式去表達，本身就很愛這個概念的王詩安，最近更迷上「摺紙船」這個消遣，把自己隨手的手寫歌詞紙本摺成一條一條小船，然後隨興擺位置，甚至把整個過程都錄下來然後去剪接後製短片；稱整個過程有助療癒身心的王詩安表示：「拍攝摺紙完影片變成我最新的殺時間及娛樂自己的方式，感覺像是自己 DIY一個打歌的方式 ，覺得新奇又有趣！」
 

推薦閱讀

CoCo李玟巡演首站「台北小巨蛋」　20年老照出土超凍齡！

CoCo李玟巡演首站「台北小巨蛋」　20年老照出土超凍齡！

邵雨薇：落髮30公分！造型曝光　「灑35萬台幣」當歌手

邵雨薇：落髮30公分！造型曝光　「灑35萬台幣」當歌手

獨家／這群人「閩南語Cover下架」　慘遭檢舉原因曝光！

獨家／這群人「閩南語Cover下架」　慘遭檢舉原因曝光！

八三夭阿電巨蛋：我才沒打多久！　被萬人狂叫「出來」

八三夭阿電巨蛋：我才沒打多久！　被萬人狂叫「出來」

獨家／《聲林》許莉潔騎車被撞飛！　臉腫瘀青「無法走路」

獨家／《聲林》許莉潔騎車被撞飛！　臉腫瘀青「無法走路」

八三夭出道10年「專輯封面史上最帥」　背後真實原因笑翻！

八三夭出道10年「專輯封面史上最帥」　背後真實原因笑翻！

羅志祥當主播尷尬穿幫！　下半身只穿短褲「腿毛全曝光」

羅志祥當主播尷尬穿幫！　下半身只穿短褲「腿毛全曝光」

王心凌公司大動作聲明！　「4張現場照片」還原真實五官

王心凌公司大動作聲明！　「4張現場照片」還原真實五官

狂！薛之謙小巨蛋嘉賓公布　合體「田馥甄、吳宗憲」飆唱

狂！薛之謙小巨蛋嘉賓公布　合體「田馥甄、吳宗憲」飆唱

周湯豪爆：過去要和八三夭阿璞組團！　「雙主唱」無奈破局

周湯豪爆：過去要和八三夭阿璞組團！　「雙主唱」無奈破局

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

50歲美魔女縫超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王詩安, 方大同

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 牙縫裡還有蠍子刺！光良柬埔寨旅行「見這嚇人畫面」秒放棄
  2. 茵聲生日趴「這群人」全到！　展榮展瑞夾擊親獻「陳年臭味一吻」
  3. 《炮仔聲》家芸領便當？　粉絲傻眼「要棄劇」…李燕正面給答案了！
  4. 楊丞琳一開口就大噴淚！演「一屋二妻故事」見到元配太心疼
  5. 沉迷扭蛋！老公兒子1次燒上千塊　霸氣媽「砸10萬怒買18台」：要玩在家玩
  6. 推薦SJ始源看《與惡》　溫昇豪劇透：下禮拜開始是爆點
  7. 獨家／劉以豪「確定出走」10年伊林！《比悲傷》亞洲爆紅5家公司招手
  8. 陳意涵產後更瘦了！　訪問被打斷⋯「SJ男神」站旁邊看著她
  9. 勝利認了非法散布偷拍遭立案！鄭俊英偷拍再加3件受害
  10. 丫頭開18家飲料店「接到詐騙」沒理會　得知原因：好感動

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366