王詩安揭「水象天蠍」性格！　剖內心：用符號分類心情

記者關韶文/台北報導

歌手王詩安2019首支創作交出心靈沉澱之作《Hello, I said》,歌詞把人生各種波折挑戰形容是紙船航行在茫茫大海中起起伏伏的她,藉由自我對話般的演唱為自己及聆聽者打氣。從小就喜歡海、也愛看海的王詩安熱愛大自然的一切,也常在海邊、草原、森林漫步中找到靈感,本身是水象星座天蠍座的她表示:「這首歌就是在看海的時候寫的,水能載舟亦能覆舟,端看自己心境意轉,水到渠成。」

因為氣質及個性被媒體視為仙系歌手代表的王詩安、方大同,彼此薰陶下讓王詩安對於看事情的方式也與方大同凡是「順其自然」的思考邏輯相近,她表示:「時間會說明一切,所以遇到事情有時候先放下再觀察看看,不管去哪兒總會有好的事情發生!」王詩安坦言會用電腦或紙筆寫日記去轉換心情;她表示:「我會寫下開心或難過的事情,然後依照時間、事件去分類,再用加號或減號去標記,藉著這種方式去評斷自己是否喜歡或不喜歡這事件或從中尋找到自己所要的,也有助於自己未來方向!」在人生的過程中,王詩安漸漸體會出:”The more you do, the more you can do!”

▲▼王詩安推出全新歌曲。(圖/賦音樂提供)

基於歌詞中傳達「大海人生觀」的概念,MV考慮到光影折射及波浪相互呼應的視覺,光是場景SETTING就花了超過12的小時,而一直到半夜才開始拍攝的王詩安,得忍受上海冬天低溫,讓幾乎一半的身體都浸在接近五度冰水池裡,而且一拍就是長達3小時,看似若無其事、表情雲淡風輕,但卻是咬著牙猛打哆嗩,讓王詩安臉發白苦笑說:「不用上妝臉就夠白了,辛苦的是化妝師,因為要一直補唇蜜,不然我的唇色會變成天然紫色的!」

值得一提的是,這次在水面上化身為「紙船人」的王詩安,其實從封面視覺、MV道具都以小船的形式去表達,本身就很愛這個概念的王詩安,最近更迷上「摺紙船」這個消遣,把自己隨手的手寫歌詞紙本摺成一條一條小船,然後隨興擺位置,甚至把整個過程都錄下來然後去剪接後製短片;稱整個過程有助療癒身心的王詩安表示:「拍攝摺紙完影片變成我最新的殺時間及娛樂自己的方式,感覺像是自己 DIY一個打歌的方式 ,覺得新奇又有趣!」