朴敘俊親曝暴瘦原因！　「停工1年」吐真實心聲：想盡量遠離演戲

記者劉宛欣／綜合報導

南韓戲劇男神朴敘俊2024年推出《京城怪物》系列，頗受觀眾好評，近期沒有拍攝工作的他，日前登上日本電視台，合體喜劇泰斗「明石家秋刀魚」合體，侃侃而談最近的心境，還提及最近較為消瘦的原因是因為沒有工作。

▲朴敘俊坦言進入休息期。（圖／翻攝自朴敘俊IG）

朴敘俊因為主演《梨泰院Class》在日本打開知名度，明石家秋刀魚坦言：「幾乎所有朴敘俊的作品我都看過，昨天還重溫了一部。」當被問及此次來日的理由時，朴敘俊以認真的口吻回答：「為了見秋刀魚先生而來。」讓對方驚訝之餘也開懷大笑，另外，被問起之後是否有興趣出演日本的作品？他也大方地說「當然想，但可能要先學好日文」。

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▲朴敘俊登上日本電視台受訪。（圖／翻攝自朴敘俊IG）

談及近來瘦身的原因，朴敘俊透露：「因為沒有工作。」明石家秋刀魚對此感到難以置信，朴敘俊則解釋道，自己過去14年間不斷工作，目前正處於1年左右的休息期。他表示：「這段時間我經常去海外旅行，盡可能遠離演戲，直到再次深切地渴望演戲時才會回歸。」對此，明石家秋刀魚深有共鳴地回應：「這種心情我完全理解。」