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謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星謝忻日前被發現清空IG中的千則貼文，還在限動以黑底白字PO出「歸零」，引發外界猜測在暗示未來有新規劃。為此，她事後連發三篇貼文，除了寫下近年的心情寫照外，同時也正式宣布與新經紀公司簽約，「沉潛良久，終於找到了自己的心之所向。期待與眾多網紅界前輩成為一家人。」

▲▼謝忻。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）

▲謝忻。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）

謝忻回顧過去忙碌的演藝生涯，感性地提到多年前為尾牙、跨年以及外景節目與棚內錄影奔波的情景，表達對當時努力打拼的自己的敬佩之情。然而，轉換生活重心後，她開始真正體驗人生，投入音樂、閱讀、運動與陪伴愛貓等日常。如今休整充足的她宣布正式回歸，並簽約全新經紀團隊，展開「謝忻2.0」階段。

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▲▼謝忻發文。

▲謝忻發文。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）

謝忻透露，在轉變生活重心後，她愛上跑步，甚至不畏風吹日曬，成為熱愛運動的馬拉松跑者，同時坦言自己「無可救藥的愛美」，為了保持青春，願意嘗試任何有助於保持年輕的方式。此外，她也確認對主持、音樂和鋼琴的熱愛，直言這些都是她人生的熱情來源，並期許自己未來能更勇敢、更柔軟、更強壯，以新的姿態迎接挑戰。

▲▼謝忻發文。

▲謝忻宣布加入新經紀公司。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）

謝忻選擇與新經紀公司合作，並表示：「期待與眾多網紅界前輩成為一家人。」她也表示自己的回歸不只會帶來更多歡樂，還將注入滿滿正能量。新的一年，她以「清空且揮別過去」的心態迎接未來，並向粉絲喊話：「期待為各位帶來更多的歡樂與正能量，未來，請多多指教！」

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