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小孟老師／1月5日星座運勢　天秤喜獲獎金「粉紅加運」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：放下三心二意
感情：互相尊重尊嚴
財運：財務收益增加
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：射手

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雙子座

工作：迎接保持耐心
感情：主動負擔家事
財運：優惠品撿便宜
幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：水瓶

天秤座

工作：重視提高效能
感情：熱情主動付出
財運：得到獎勵資金
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：優化提高產能
感情：保持開放溝通
財運：大筆財務入帳
幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：牡羊

金牛座

工作：專注細節精度
感情：體驗別樣愛戀
財運：攜手償還貸款
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：雙子

處女座

工作：掌握時代趨勢
感情：桃花旺感情順
財運：分享愛給弱勢
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：共創團隊未來
感情：親切態度待人
財運：中小獎得大財
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：獅子

天蠍座

工作：瞭解客戶需求
感情：互動多好心情
財運：突破以往成績
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：魔羯

雙魚座

工作：放心得到資源
感情：體現貼心入微
財運：多方進財機會
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：得到優秀團隊
感情：心靈相通浪漫
財運：漸漸走出套牢
幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：雙魚

獅子座

工作：瞭解把握市場
感情：自然成功結緣
財運：鈔票收進口袋
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：天秤

射手座

工作：加強管理執行
感情：善待彼此雙方
財運：在外有利洽商
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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