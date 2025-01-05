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丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

記者田暐瑋／綜合報導

大陸騰訊4日舉辦星光大賞頒獎典禮，眾星雲集，整場亮點落在因《永夜星河》大紅的虞書欣、丁禹兮身上，在虞書欣領完獎準備下台時，丁禹兮立刻小跑步到樓梯前扶她下台，動作相當紳士，連續2次展現超強男友力，連台下藝人都忍不住害羞大笑，不過曾和虞書欣是螢幕情侶的男星王鶴棣卻被拍到全程面無表情，引發另一波討論。

▲丁禹兮和虞書欣公開放閃。（圖／翻攝自丁禹兮工作室、微博）

▲丁禹兮和虞書欣公開放閃。（圖／翻攝自丁禹兮工作室、微博）

▲丁禹兮和虞書欣出席星光大賞。（圖／翻攝自丁禹兮工作室、微博）

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騰訊星光大賞活動長達11小時，虞書欣與丁禹兮這對「禹宙中欣CP」的超閃互動成為全場最大爆點，一度登上微博熱搜，身穿華麗長禮服的虞書欣在領完獎後，因走路不穩而搖搖晃晃下台，丁禹兮立刻上前攙扶，而當虞輸欣二度上台，丁禹兮早就從座位跑到舞台側邊等候攙扶，網友暴動狂喊「虞書欣丁禹兮是不是忘記官宣了」、「看了一晚上了 已經磕暈了好嘛」、「禹宙中欣的飯我要吃一輩子」。

▲丁禹兮和虞書欣公開放閃。（圖／翻攝自丁禹兮工作室、微博）

▲丁禹兮扶虞書欣下台。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮和虞書欣公開放閃。（圖／翻攝自丁禹兮工作室、微博）

▲台下其他藝人目睹放閃一幕全都害羞笑了。（圖／翻攝自微博）

此外，當丁禹兮領獎時，在台下的同劇隊友祝緒丹、楊仕澤都站起來鼓掌力挺，飾演他姊姊的祝緒丹更激動到哭了出來，同樣在台下的虞書欣則邀請他一起出唱跳專輯，兩人更互唱對方的歌，甜得連主持人都害羞不已。

▲丁禹兮和虞書欣公開放閃。（圖／翻攝自丁禹兮工作室、微博）

▲丁禹兮和虞書欣台上台下隔空對唱。（圖／翻攝自丁禹兮工作室、微博）

而引發網友另一波討論的，則是曾與虞書欣合演《蒼蘭訣》的王鶴棣也在台下目睹一切，兩人當時被封為「棣欣引力」CP，同樣是粉絲關注焦點，但王鶴棣卻全程面無表情，私下也零互動，昔日的「螢幕情侶」形象已成回憶，讓不少粉絲直呼心碎。

▲丁禹兮和虞書欣公開放閃。（圖／翻攝自丁禹兮工作室、微博）

▲丁禹兮和虞書欣公開放閃，王鶴棣反應被拍。（圖／翻攝自微博）

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