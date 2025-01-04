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陳文茜罹癌出院了！　認：做好接納所有結果的打算

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜日前透露罹患比肺腺癌更惡的黑色素，且是四期擴散多個器官，並證實再裝上人工血管，事後也感嘆病程進展迅速，迫使她立即開始住院進行免疫治療。今（4）日她透過臉書發文親吐近況，表示自己昨晚剛出院，但因接受免疫治療後的疼痛與考量感染風險，所以節目請人代班，「我面對無力掌控的現實，早已做好了接納所有結果的打算。」

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜分享她近20年來首度無需錄影的星期六感受，坦言這刻對她意義非凡。長期以來，她的週六固定為錄製節目《世界周報》的日子，但因健康因素，這次破例請人代班。她表示，這次的停下腳步，讓她得以慢步行在山區，感受冬日微風與自然的寧靜，「這種寡淡背後是一種鬆弛，不緊繃、不焦慮；它並非心理無助，而是我面對無力掌控的現實，早已做好了接納所有結果的打算。」

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陳文茜回憶過去一個月彷彿一齣快節奏的電影，而她既是主角也是觀眾。面對生命中的無常，她學會放下與接納，「不要在疾病上，給自己添麻煩，添痛苦，添焦慮。」她形容這段時光如同場與生命的探戈，隨著節奏起伏，時而站起、時而躺下，感受生命的細膩與柔美。她相信未來的不確定性，但也坦然接受，並感謝代班主持人的支持。

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

▲陳文茜透露自己已出院。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜坦言，未來的變數讓她不得不提早準備，讓製作團隊適應她不在的日子，「每個人都有兩次生命，第一次以為活著是理所當然；第二次是明白活著並不容易，此時生命完全是活給自己看的，為自己完整的活著。」她將這天形容為重生的準備，並感性表示，願被月光與星光擁抱，為自己而完整地活著。

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