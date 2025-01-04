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曾莞婷流鼻血秒示範「正確止血法」　曬照喊：還好有看《影后》

記者劉宛欣／綜合報導

台劇《影后》帶火劇中多位女演員，其中飾演凍齡公主病女演員潘茵茵一角的曾莞婷也圈粉無數，過去代表作多為本土劇八點檔的她，靠著這次作品轉型成功，被認證為實力派。私下經常透過社群與粉絲分享日常的她，3日在臉書曬出一張流鼻血的照片，還不忘提到《影后》中女主角教學的止血方式，直呼「還好我有看過影后」。

▲謝盈萱在《影后》中經典的流鼻血橋段。（圖／翻攝自Netflix）

▲謝盈萱在《影后》中經典的流鼻血橋段。（圖／翻攝自Netflix）

曾莞婷3日在臉書曬出一張流鼻血的照片，照片中可以看到她在家中，身穿居家輕便T恤，頭髮也隨意盤起，手中拿著沾滿鼻血的衛生紙的同時，也掐著鼻子，內文則是幽默地提到《影后》中薛亞之（謝盈萱飾演）流鼻血時，教學的正確止血方式，寫下「還好我有看過影后，所以知道正確的止血方式」。

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底下有部分網友關心她流鼻血的原因，曾莞婷則安撫道「沒事太乾而已」、「鼻涕擤太大力」，並沒有大礙。

▲曾莞婷曬出流鼻血照。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲曾莞婷曬出流鼻血照。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

謝盈萱在《影后》中飾演「薛亞之」一角，某次被導演老公「李子齊」（薛仕凌飾）提醒流鼻血要「頭往後仰」，後來薛亞之發現丈夫劈腿新人演員時，又不巧再度流鼻血。這次她冷靜採取正確的止血方式「頭微前傾，用手指捏住鼻翼兩側」，還自嘲不得已用「唐老鴨」般的聲音質問丈夫外遇，臉上同時帶著笑容與淚水，展現了動人演技，也成為《影后》經典名場面。

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