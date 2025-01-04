苦苓酸賈永婕賣帽T：再來還會出「在婕難逃、婕婕敗退」！

記者王靖淳／綜合報導

女星賈永婕去年9月接下台北101董事長職位，最近宣布推出「永婕同心」和「Team Taiwan款」的帽T，消息曝光後掀起討論，事後更大方公開預購的成果。為此，作家苦苓在臉書發文開酸，給予賈永婕建議，貼文曝光後，吸引網友朝聖留言。

▲苦苓、賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／苦苓王裕仁、賈永婕的跑跳人生）



苦苓以戲謔的口吻延伸出賈永婕日後可能推出的新品名稱，例如「在婕難逃」、「婕婕敗退」等外套，引發網友熱烈討論。貼文曝光後，有網友認為賈永婕作為101董事長，應更加注重分寸，也有人持正面看法表示：「能製造聲量就是好的行銷。」此外，有網友質疑賈永婕身為藝人，為何會「搞些小玩意」，引發對其動機的討論。

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▲賈永婕賣帽T被苦苓酸。（圖／翻攝自Facebook／苦苓王裕仁）

事實上，賈永婕2日才透過社群發文，透露新衣預購的驚人成果。她坦言被熱烈反應感動到想哭，並表示，原本以為預購數量只會有幾百件，但令她意想不到的是，活動才剛開跑不久，截至中午就已經突破千件，為此她驚呼：「我要辭掉董事長啦！自己去賣衣服。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示力挺。

▲賈永婕透露新衣預購成果。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）