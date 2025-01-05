中居正廣9000萬性醜聞「影響SMAP合體」　木村拓哉洩真實反應

記者陳芊秀／綜合報導

日本天團SMAP前隊長、現今的綜藝一哥中居正廣日前與女性爆發糾紛，部分媒體爆出是發生在密室的性醜聞，而他的代理律師坦言確實付給女方9000萬日幣（約台幣1885萬元），被外界視為封口費。而他現在廣告停拍、主持帶狀節目傳出受影響，外界更憂心SMAP今後還能合體嗎？

▲中居正廣陷9000萬性醜聞事件？影響到未來SMAP合體的可能性。（圖／翻攝自日網）

據日媒《FLASH》報導，儘管中居正廣與該位女性已經協商並付出巨額金錢，但各家電視台仍做出相關措施。他主持的高收視談話節目《金スマ （金SMA）》傳出臨時取消錄影，目前尚不清楚是本人提出的要求，或是電視台的決定，但若情況持續不變，該節目甚至可能停播。他的另一個人氣節目《世界上讓人吃驚的新聞》預計1月7日播出，目前應對措施還沒有正式發表，但電視台去年底回應《週刊文春》時表示，「目前沒有變更計劃，今後將適時採取適當措施」。

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中居正廣如今在綜藝主持界有極高地位，同時也是偶像天團隊長，儘管2016年SMAP解散，粉絲仍強烈期盼世紀合體，他更曾表示「（合體）不是完全不可能」。但隨後發生傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川性醜聞，公司解體改名，而他過去被視為牽線合體關鍵人物，自己如今也陷入醜聞。

SMAP其他成員對中居正廣事件保持沉默。草彅剛於2024年底在京都舞台劇《威尼斯商人》演出結束後，面對媒體的追問僅表示「不好意思哦」，被問到評論中居事件是不是很難？則簡單回答「是的」。雖然現在被熱情粉絲包圍，本人表情看起來沉重而嚴肅。

▲草彅剛舞台劇巡演節目被問到中居正廣事件，坦言很難回應中居正廣事件，不願多談。（圖／翻攝自IG）

而日本正值新年期間，木村拓哉2日被直擊與妻子工藤靜香、小女兒木村光希在外散步時，被追問有關中居事件，始終保持沉默。而他被問到SMAP合體一事，發出「嘖」聲音，顯露出不爽情緒，加上現在有主演電影上映，事業正在忙碌中，此時爆出的中居醜聞，無疑成為令人苦惱的話題。日媒高度關注中居正廣事件會影響到未來SMAP的合體可能性，因為對粉絲來說，這將是難以彌補的損失。

▲木村拓哉與家人散步被直擊，面對中居正廣事件沉默不回應，被問到SMAP合體，他「嘖」一聲面露不滿情緒。（圖／翻攝自IG）