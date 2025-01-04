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獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

記者葉文正／台北報導

中華職棒休季期間，通常就是球員與啦啦隊女孩們的續約談約的旺季，樂天女孩之前被爆有出走潮，今天又傳出震撼彈，總隊長籃籃因為主持工作太忙，幾近爆肝的狀態，只好含淚退出樂天應援行列，未來名稱待定，但可以確定的是，新球季球迷將不再看到籃籃應援了。

▲籃籃新球季不再應援。（圖／翻攝臉書）

▲籃籃(右)新球季不再應援，左為琳妲。（圖／翻攝臉書）

根據消息指出，籃籃目前共有《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》與《綜藝新時代》等節目，之前就因為太忙退出《女孩好野》節目、如今她認為階段任務結束，加上總隊長的任務也有行政上的事情要忙，於是決定退出應援，未來腳色可能是代言人，活動大使或友善大使等角色，不會在球賽時幫忙應援。

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▲籃籃新球季不再應援。（圖／翻攝臉書）

▲籃籃是樂天總隊長。（圖／翻攝臉書）

知情人士透露，籃籃現在光錄節目每周就花掉4天，還有不少業配與廣告要忙，雖然應援是一種對球隊的使命與榮耀，但體力上已經不堪負荷，加上她又不想讓粉絲看到她怠惰的模樣，每次上場都是賣力跳舞應援，長期下來真的累到癱軟才回家。

▲籃籃新球季不再應援。（圖／翻攝臉書）

▲籃籃在場上總是活力四射。（圖／翻攝臉書）

也因此，籃籃才會決定要轉換角色，未來她在樂天的背號也會改變，只是籃籃應援向來活力四射，死忠球迷若得知她不再應援的消息，應該會相當不捨。

▲籃籃新球季不再應援。（圖／翻攝臉書）

▲籃籃應援12強也是相當賣力。（圖／翻攝臉書）

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