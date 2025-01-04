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男星爆馬天宇「片場耍大牌、遲到」！劇組怒反擊甩證據：不會再忍　

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星李明德曾出演《親愛的，熱愛的》、《玉骨遙》、《追光者》等劇，不到一個禮拜前，由他領銜主演的新作《三人行》才開拍，他4日就突然在微博開轟該劇的「男一號」在片場耍大牌，而根據《三人行》劇組官方的貼文，可發現男一就是男星馬天宇，對此，劇組方面也在稍早做出了回擊，反咬李明德才是耍大牌的人。

▲李明德開轟馬天宇與《三人行》劇組，劇方反擊。（圖／翻攝李明德、《三人行》微博）

▲李明德砲轟馬天宇在片場耍大牌。（圖／翻攝自李明德、馬天宇微博）

李明德4日突然在微博發出多條不明所以的負面心情文，其中一篇提出了三個問題，將矛頭指向《三人行》，直言「一：《三人行》劇組和選角導演鄭健陽，為什麼全組圍讀的時候，某位男一號不在，那既然是全組圍讀，爲什麼他可以搞特殊？」、「為什麼現場走戲的時候，他可以遲到四十分鐘，因為他流量大？粉絲多？」他稱自己在零下17度的長春，穿著單薄衣服在片場等對馬天宇，馬天宇到了以後，台詞也沒有背好，讓他相當困擾。

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▲李明德開轟馬天宇與《三人行》劇組，劇方反擊。（圖／翻攝李明德、《三人行》微博）

▲李明德開轟馬天宇與《三人行》劇組，劇方反擊。（圖／翻攝李明德、《三人行》微博）

▲李明德開轟馬天宇與《三人行》劇組。（圖／翻攝李明德微博）

最後第三點，李明德直言「到底是誰不想讓我出演趙左右這個角色？是導演嗎？還是你選角導演？還是某位知名男演員？還是你們背後有什麼不可告人的祕密？」認為自己被踢出劇組背後有黑幕，另外一篇貼文更放話「想讓我閉嘴，你（指馬天宇）就自己主動退出，並賠償組裡5天的所有損失，因為你不值這個片酬，而我要完整的塑造完我的『趙左右』（角色名）因為我比誰都愛他」。

被砲轟的馬天宇並未就此發聲，《三人行》劇組官方微博則是在4日晚間緊急發出聲明，講出了與李明德完全不一樣的版本。聲明中反咬李明德簽約後，沒有按照時間參加定妝、圍讀會，還多次無故離場、失聯，導致拍攝延誤，甚至暴力損壞飯店財物，種種違反合約的行為，讓劇組決定依法解除與李明德的合作。

▲李明德開轟馬天宇與《三人行》劇組，劇方反擊。（圖／翻攝李明德、《三人行》微博）

▲李明德開轟馬天宇與《三人行》劇組，劇方反擊。（圖／翻攝李明德、《三人行》微博）

▲劇組曬出李明德影響拍攝的證據。（圖／翻攝自《三人行》劇組微博）

此外，關於李明德指控的「男一號」一系列行為都是不實指控，馬天宇並沒有遲到過，反而是李明德在拍攝過程中，無故辱罵多位劇組工作人員，期間還離開片場一個多小時，拖延了拍攝時間，甚至指控「李明德先生一而再、再而三地做出多種挑戰底線的行爲，耽誤拍攝進度，我方也不會在已開機7天的情況下揹負着巨大損失做出本次決定」，並放話「不會再容忍」，之後也不會再做其他回應。

▲李明德開轟馬天宇與《三人行》劇組，劇方反擊。（圖／翻攝李明德、《三人行》微博）

▲劇組曬出李明德影響拍攝的證據。（圖／翻攝自《三人行》劇組微博）

以下是劇組完整聲明：

各位關注《三人行》的網友們，大家晚上好。現針對本劇相關爭議，我方做出如下說明：

一、《演員聘用合同》簽訂後，李明德先生未按照約定時間參與本劇定妝及圍讀會，多次無故離場、失聯造成拍攝延誤、暴力損壞酒店財物，上述行圍在劇組造成惡劣影響並嚴重耽誤拍攝進度，違反我司劇組管理制度以及雙方之間的合同約定，構成根本違約。現我司根據《中華人民共和國民法典》以及《演員聘用合同》第11.5條、第11.6條等相關條款，於2025年1月4日正式解除與李明德先生的合作關係。

二、李明德先生發布的涉及本劇其他演員的言論均為不實信息。
1.所有演員進組、圍讀時間均已提前與劇組溝通確認，是在保證劇組拍攝進度及人員分配情況下的最優方案，演員本人也均已嚴格遵守；
2.李明德先生所說的「在零下十七度的長春穿著單衣等待對手演員四十分鐘」的情況為不實言論，該對手演員並無遲到情況發生。同時，當日李明德先生在拍攝過程中無故辱罵多位劇組工作人員並離場1小時有餘；
3.我方在籌備本劇的全過程中都非常認可所有演員與角色的適配程度，如非李明德先生一而再、再而三地做出多種挑戰底線的行爲，耽誤拍攝進度，我方也不會在已開機7天的情況下揹負着巨大損失做出本次決定。

每一個作品都離不開所有人的共同努力，人的立世之本是道德與信義，對於一次又一次突破底線的試探，我方不會繼續容忍。對於此次事件的聲明僅此一次，後續不再做任何回應。

感謝所有網友的關注，希望李明德先生工作順利，也希望全劇組所有人在零下十七度的冬天早出晚歸所付出的心血，都可以在未來擁有一場溫暖的圓滿。

2025年1月4日
三人行劇組

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李明德, 馬天宇, 三人行

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