AV女優「白襯衫綁雙峰」放送南半球！致敬Tyson Yoshi　網噴鼻血

記者劉宛欣／綜合報導

香港男歌手Tyson Yoshi跨年連跑台港兩地的活動，因為大膽性感的造型成為全場焦點。活動照片中可以看到他身穿由香港時裝設計師設計的上衣，展現出其結實胸肌與南半球線條，傲人巨胸成最「養眼」新年禮物送歌迷，一夕之間也成為網路熱門話題。對此，香港AV女優素海霖也在社群曬出了模仿他穿搭的照片。

▲Tyson Yoshi大秀南半球的造型在香港引發討論。（圖／想不到音樂工作室提供）

素海霖（繪麗奈）是香港首位AV女優，她於個人Instagram模仿Tyson的經典穿搭。照片中可以看到她將白色襯衫下緣綁起來卡在雙峰上，展現自己的南半球，並以低角度自拍，試圖營造出與Tyson相似的性感氛圍。素海霖在貼文中直言「Tyson Yoshi真厲害」，還特地附上Tyson在台下接受訪問的照片，幽默向對方致敬，引發網友熱烈反應。

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▲素海霖模仿Tyson Yoshi穿著。（圖／翻攝自素海霖Instagram）

網民紛紛留言，對素海霖的模仿大加讚賞，卻也不忘調侃「南半球不及Tyson大！」、「他的確比你大」，其他也有老司機直呼「不過我只看著你，不會看他」、「妳也非常厲害」、「大力表揚！支持釋放南半球！」就連Tyson Yoshi也在底下留下一個感動的表情符號，兩人互動讓Tyson的造型話題再度升溫。