得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

記者葉文正／台北報導

喜盟娛樂製作的最新綜藝節目《我的成長》邀請到第一位受邀至拉斯維加斯及好萊塢魔術城堡演出的亞洲魔術師劉謙。美國權威專業魔術雜誌《Magician Magazine》的封面人物專訪中稱他為「當代最知名的魔術師」。

▲劉謙現場變魔術。（圖／喜盟娛樂）

2009-2019這人生十年是劉謙關鍵的「春晚連三變」從天堂掉到地獄，第一變是上了春晚後，在2012年獲得世界魔術最高獎項—美國好萊塢魔術藝術學院的「年度魔術師獎」成為當代最傑出魔術師。

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▲劉謙彈琴也有一套。（圖／喜盟娛樂）

但第二變也是在春晚後卻沒了工作，肩負130萬台幣的房租整個人負債累累，遇到人生難關。第三變在2024年春晚前夕，罹患肺腺癌零期，為了不影響春晚還延遲手術，劉謙說他當時很冷靜，還到處傳訊息給朋友「我得肺腺癌屌不屌？」另類人生觀嚇壞主持人，節目上還秀出另類才藝，獨家在節目上彈奏自學硬記鍵盤的鋼琴名曲，也分享他人生座右銘「盡人事聽天命」來鼓勵大家。

▲劉謙與曾國城(左)與大霈合照。（圖／喜盟娛樂）

劉謙說自己從小是好奇寶寶，從八歲在百貨公司認識魔術，開啟了人生不一樣的境界，也因為當時表演的好，被老闆郭安迪當作免費童工，傻傻的就在櫃上表演，也因此從小練就一身好功夫。提到他人生成長故事，劉謙被推薦在1988年參加「大衛考柏菲全國兒童盃比賽」得到冠軍一戰成名。

一生貴人運極佳的他，特別感謝台灣魔術教父王凱富老師影響他很深，另外還有他的已逝恩師「歡樂魔術師」徐磊思，劉謙說16歲跟在他身邊把他當偶像，學習了他整套綜藝又娛樂的表演模式，感性的劉謙泛著淚光說他去拉斯維加、好萊塢魔術城堡表演甚至看懂日文魔術書，都是為了恩師替他圓夢，平日綜藝梗滿滿的劉謙，難得展現真性情的一面，也感動現場所有人。

《我的成長》所標榜短劇還原度百分百也獲得劉謙認證，不斷大讚短劇中由侯彥西飾演的劉謙，跟林芷芸飾演的初戀女友不但長相很像本尊，所有的劇情也符合事實。節目中更爆料當年他為了魔術「遲到早退」而被退學，後來因為爸爸認為有讀書永遠比沒讀書的優秀，才暫緩魔術學習繼續升學去。

劉謙提到19歲那年真是初生之犢不畏虎，偷看最崇拜的魔術師前輩Eric，在酒店跟黑道老大表演魔術之後，以為抓到訣竅隔天居然敲門有樣學樣，差點被黑道砍死的往事，所以當他看到短劇用心找來Eric本尊重現當年在酒店表演月入六十萬的傳奇經典橋段，劉謙驚喜到整個人跳起來。劉謙說到這一段還心有餘悸地說：「不適合你的事情不要做」在酒店賺小費很考驗人格魅力。

節目最後劉謙小露一首鋼琴名曲，完全沒有任何音樂基礎的他，拿出學魔術的精神，背下指法「硬練」，竟然也能彈出一手好鋼琴！