郭碧婷爆被「香港富二代」求婚成功！　超大鑽戒閃爆…現身台北飯店

▲3月17日晚間，向佐與郭碧婷現身台北寒舍艾麗飯店。（圖／鏡週刊）



圖文／鏡週刊

35歲的女星郭碧婷，以陸片《小時代》系列在對岸走紅，而她近年最大的成就，是釣上身家百億的香港中國星集團主席向華強的長子向佐。日前向華強夫妻帶著寶貝兒子到台灣舉辦餐宴，結束後，郭碧婷手上出現一顆閃爆的大鑽戒，據悉，這場餐宴其實是求婚趴，向佐當眾向郭碧婷求婚，並送上一顆大鑽戒。

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郭碧婷工作重心幾乎全在大陸，她去年難得回台接演公視《魂囚西門》，戲裡她與蕭敬騰演出一對情侶，戲外卻情定小她6個月的向佐。2人去年在陸綜《最美的時光》被組成CP，沒想到卻假戲真做擦出愛火。日前向華強夫妻倆特別來台並舉行家宴，其中當然也有向佐女友郭碧婷。

3月17日晚間，本刊接到線報，指向佐和郭碧婷出現在台北信義區的寒舍艾麗宴會廳。當晚飯店戒備超森嚴，保全人員將宴會廳門口守得滴水不漏，不讓任何閒雜人等靠近。直到晚間9點多，穿著大紅上衣配上黑色長褲的郭碧婷，與一身帥氣西裝的向佐才現身。小倆口相當有禮貌地護送提早離場的賓客搭電梯，而這時郭碧婷的手上，也出現了一顆之前從未見過的超大鑽戒。

▲郭碧婷揮手向客人道別，無名指大鑽戒超閃。（圖／鏡週刊）



▲送完客人，向佐與郭碧婷十指緊扣走回宴會廳。（圖／鏡週刊）



這場宴會雖然有「龍五」向華強出現，但實際上的主人卻是向佐與郭碧婷。據悉，向佐精心為郭碧婷籌劃了一場「求婚趴」，邀來雙方父母，以及各自的親友一齊來見證這個浪漫時刻，更為郭碧婷獻上求婚戒。

只不過鑽戒的璀璨光芒完全比不上向佐眼中發出的電波深情，在等電梯的空檔，他指著郭碧婷比手畫腳，滿臉笑容，看似把自己的準老婆介紹給大家認識；郭碧婷向電梯中的友人揮手告別時，向佐又回頭望著郭碧婷，眼中投射出殺死人的濃情蜜意。

▲求婚趴結束後，向佐與、郭碧婷和親友們走出飯店。（圖／鏡週刊）



▲郭碧婷的爸爸也一同走出飯店。（圖／鏡週刊）



隨後2人十指緊扣走回宴會廳，途中向佐的眼神幾乎一刻也不曾從郭碧婷的身上移開，而郭碧婷時而牽手，時而輕勾著向佐的手臂，光是背影就散發無數粉紅泡泡。

「佐婷戀」自從年初曝光，並一起出遊印度、準婆婆向太發微博合成兒子與女友照片，表示力挺準媳婦，為兒子戀情一路開綠燈的情況下，僅短短3個月就有望修成正果，可見向家有多滿意郭碧婷。



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