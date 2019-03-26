張震嶽酒吧「因這件事」狂遭檢舉氣炸！　不爽開嗆：這樣搞我

記者許皓婷／綜合報導

歌手張震嶽在花蓮經營酒吧，但近期卻頻頻被檢舉音樂太大聲，讓他24日不滿地在臉書PO文，更表示有人曾詢問自己是否願意當花蓮代言人，但如今被找碴，讓他爆氣怒嗆花蓮政府：「繼續這樣搞我，你覺得我願意嗎？」

▲張震嶽在花蓮經營酒吧。（圖／翻攝自Facebook／張震嶽）



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張震嶽24日臉書發文，表示自己在花蓮經營的酒吧，日前晚上十點時，卻遭檢舉音樂太大聲，讓他相當傻眼，更駁斥自己的店只要不開窗、不開門，音樂完全不會傳到街上，更何況左右都沒住人，他不滿怒嗆：「如果依法處理，是否就來測音量嘛，別在那邊照三餐檢舉。」他更有感而發：「花蓮生意不好做，不管在地人或外地人有開店創業的一定心有戚戚焉。」他也希望藉此呼籲花蓮政府，拼經濟觀光之餘，質感上也該多重把關。

▲張震嶽的酒吧頻遭檢舉。（圖／翻攝自Facebook／張震嶽）



而張震嶽更直言：「下次放歌還是會按照我的音量，沒有超過法定標準為何要降低音量，許多顧客都是慕名音樂而來，要我小聲等於扼殺谷慕滋的靈魂，換作是你願意妥協嗎？」他也透露有人來詢問是否願意當花蓮代言人，讓他不滿地反問：「繼續這樣搞我，你覺得我願意嗎？」

▲張震嶽FB發文。（圖／翻攝自Facebook／張震嶽）