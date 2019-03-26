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鳴影品／周興哲、錦榮都出現了！　新「三廳劇」《女力報到》

鳴影品 鳴影品

影評人、資深電影媒體工作者，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際..

文／鳴影品

TVBS八點檔《女力報到》抓準觀眾收看八點檔的習慣，近期已緩緩轉型，變成輕鬆逗趣的同宿生活單元模式。現代觀眾在家要每天看八點檔，不可太燒腦，《女力》的人物對白講究生活化，鯰魚哥「佑廷」跟「光興」游小白互相鬥嘴吐槽很有笑果；雅芝跟素娥之間的對話有時也很「中二」；一切都自然得很像鄰家日常。

▲《女力報到》梁瀚名(飾 林國樑)把紅線給了心愛的女友楊雅筑 (飾 李淑靜)。（圖／TVBS提供）

▲《女力報到》劇照。（圖／TVBS提供，以下皆同）

《女力》現在的故事場景主要呈現在「客廳」、「飯廳」、「餐廳」進行，彷彿新一代的「三廳劇」。不花費過多時間在變換場景，卻能因此讓主角們的故事關係拉攏得更緊密聚焦，隨時把目光放到電視上，都能貼近住客們的日常情節。

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▲《女力報到》朵拉(李宣榕 飾)租出的房子被房客投訴有靈異現象而想退租，找了素娥(梁舒涵 飾) 來驅鬼。（圖／TVBS提供）

眾角色們老早脫離軍中生活，這群《女兵日記》的昔日菜鳥同袍們，過了4年後已成為職場新鮮人。近日劇情集中在朱玉萱（大元飾）、趙雅芝（鄭亞飾）、佑廷（鯰魚哥飾）、鄭光興（游小白飾）住在房東先生馬大房（馬力歐飾）的公寓後，同個屋簷下，友情必然成為日常，愛情也可能在日子中莫名增生，這棟共宿之處也叫「愛情公寓」。

▲▼《女力報到》演員合宿辦派對 。（圖／TVBS提供）

這群「室友們」也牽連他們以前的班長好友潘朵拉（李宣榕飾）、和葉素娥（梁舒涵飾）、黃嫚莉（方語昕飾）、林國樑（梁瀚名飾）、何寬亮（尹彥凱飾）等人，一票人際舒活網，舒適且活絡的交際圈，誰遇到什麼事，除了往愛情公寓躲，還有另一些依靠出口。

▲錦榮客串《女力報到》，在劇中飾演大牌經紀人 。（圖／TVBS提供）

但劇組並不甘於此，已定期放置不同新血迸發火花，目前出現的特別嘉賓包括首度演八點檔的錦榮、以及人氣歌手周興哲等閃亮客串。同宿生活因而不斷產生新漣漪。

每位新血乍現雖然閃眼，但時間不多，也就不再另取劇名，乾脆用大家最熟悉的名字：錦榮客串的角色就叫「錦榮」，扮演知名經紀人，因而跟正往演藝圈發展的雅芝相識，再連結上愛情公寓的伙伴們，因而讓雅芝的男友佑廷開始吃醋懷疑。

▲▼周興哲演出TVBS《女力報到》 獻唱「終於了解自由」,周興哲,李宣榕。（圖／記者季相儒攝）

▲周興哲客串《女力報到》。（圖／記者季相儒攝）

周興哲也是演自己，名歌手在Pub演唱，讓朵拉和嫚莉聽得心花怒放。接下去還有許多知名歌手或紅星會登場，請拭目以待。

鳴影品

影評人、資深電影媒體工作者，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與娛樂整合行銷、電影選角顧問；影評、劇評發表於臉書粉專「鳴影品」，並散見GQ、奇摩等平台。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。

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女力報到, 周興哲, 錦榮

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